　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雲門接班人」鄭宗龍　加味人生炸出一場斑斕舞蹈夢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雲門舞集藝術總監──鄭宗龍 。（圖片提供／雲門舞集）

理著平頭，一聲精神抖擻的「Gâu-Tsá（早安）！」鄭宗龍端著熱茶，神清氣爽地踏入雲門劇場辦公室，才坐下就聊起遠方淡江大橋下樁的咚咚響。他對聲音敏感，眼睛也總在觀察四周，自在但不過度熱情地和在場每個人聊著。早年跟雲門2至偏鄉巡演時，鄭宗龍也總是能輕鬆融入當地居民間自在聊天，或是跟孩子們打成一片，這種在舞者或創作者身上少見的直率特質，是鄭宗龍自小在市井間練就的街頭生存術之一。

用身體閱讀一本市井人物誌

從小跟著家人在萬華叫賣拖鞋，鄭宗龍的童年始於一場色彩斑斕的市井幻夢。孩提的他，哪裡好玩哪裡去，龍蛇雜處的萬華街巷就像個大型遊樂園，滿懷好奇的他四處鑽，看著濃妝豔抹的阿姨站在長長的樓梯下，霓虹燈閃爍，他會偷跑上樓，在菸酒和檳榔的氣味裡亂竄。眼前的他手舞足蹈地比劃著樓梯的長度、煙味瀰漫的混濁，津津有味地講述記憶裡的光景，「小時候不會怕嗎？」「有什麼好怕！大家都是鄰居啊，討生活而已。」在他眼中，那個年代的艋舺像是一本小說，視覺、聽覺、味覺都如辛香料般刺激著他，這邊在追趕打殺、那頭又有人斷臂斷腳，形形色色的人物與事件充斥日常，宛如一本精彩的人物誌，豐富他的童年記憶。

愛玩好動的鄭宗龍，後來被媽媽送去學舞，八歲就考進埔墘國小舞蹈班，他喜歡舞蹈帶來的自由，一如萬華。再大一點，鄭宗龍從好動轉叛逆，一腳陷入了市井漩渦，翹課、吸毒，最終被交付青少年保護管束，是觀護人盧蘇偉在黑洞口拉住了他，帶他去看更廣大的世界，而舞蹈一直都在。老是有人問鄭宗龍，怎麼決定這輩子就是跳舞？他兩手一攤，說：「我也沒有其他才能了啊⋯⋯」想了想又說：「從來都不是『我想要跳舞』這麼單純的原因而已，還有父母期望、外在環境、同儕支持等因素，都會影響每個時期的決定。」

小時候的鄭宗龍，最喜歡即興創作，起初是滿足自己的表演魂，後來更喜歡長輩支持的笑顏。媽媽會帶他去西門町租戲服、幫他化妝，「化得像鬼一樣，但我很開心，角色扮演欸！」無條件支持的愛，是推著鄭宗龍向前走的動力，他就這樣一路跳進大學、跳進雲門，最終成為林懷民欽點的雲門舞集接班人；除了母親之外，青少年時期義氣相挺的兄弟、大學時鼓勵他的羅曼菲、林懷民、和後來的雲門舞集，都給了他滿滿的支持，讓這個率性好動的少年，一路死心塌地靠攏、跟隨、付出努力走到現在的位置。

▲鄭宗龍跟著雲門2至偏鄉演，總是能輕鬆地跟小孩們打成一片。（圖片提供／雲門舞集）

請繼續往下閱讀...

音樂助燃編舞 打造獨特風格

20幾歲開始編舞時，鄭宗龍習慣將音樂塞進耳朵裡，讓音樂在腦中長出畫面，畫面中有舞台、有人在動，一個個幻化成他舞蹈中的絢爛光影。

作品《十三聲》裡頭有著大量的聲音，有廣州街的街道聲響、傳統客家老調「觀世界」、延平北路天師廟「請神咒」，舞者亂吼亂叫的街頭擬聲，到最後揪住靈魂的「那卡西」。鄭宗龍喜歡搖滾樂，林強的音樂在他腦中是條流動的彩色大河，有著鮮豔的色彩，促燃成舞台上鮮明的台灣異色風景，在2020年初的海外巡演中，獲得歐洲觀眾近乎瘋狂的掌聲與讚嘆，「原來艋舺也可以很國際，可以讓人這麼有感覺。」鄭宗龍笑得像是發現新世界。



▲2020年初海外巡演，《十三聲》的台灣聲響與艋舺異色獲得歐洲觀眾滿載迴響。（圖片提供／雲門舞集）

2017年，國家表演藝術中心以三館共製推邀鄭宗龍打造新作，他在寒冷的十二月飛去白茫茫如同外星球的冰島，從後搖滾天團Sigur Rós的極地音樂創作中尋找靈感。當時，Sigur Rós自辦的Norður og Niður音樂節，正在當地最大的HARPA音樂廳演出，「那是一個類似國家劇院的正式表演廳，整場演出都沒人說話，一個半小時後才瘋狂鼓掌。」他瞪大眼睛描述這場前所未有的體驗，驚魂未定說：「聽搖滾樂都沒人動，太特別了！嚇死我了！」而彼時的他沒有空驚訝，滿腦子想著待會見面要說什麼、對方會不會願意跟他合作。



▲冰島樂團Sigur Rós的音樂，為《毛月亮》加入獨一無二的靈魂氣息。（圖片提供／雲門舞集）

看過《十三聲》的Sigur Rós主唱Jónsi，以「Powerful」來形容鄭宗龍的作品，他則當場送上桑布伊的創作專輯，就這樣開始了雙方的合作。但跨國合作不容易，鄭宗龍先提出了初步的Storyboard，包含舞作的文字敘述、圖像敘述，細節到每個段落的視覺想像、描述想法的詩文等，再挑出最喜歡的Sigur Rós專輯曲目、標示段落，讓遠在北國的作曲家能找到精準的創作點。上百封Email來往修改、調整音樂，文字的討論不只細節到分秒，連音樂軌數都要抽出來細究，還要克服不同語言在形容音樂感受時的落差，種種困難如今回想起來，鄭宗龍依然搖頭不止，直呼是「有史以來最痛苦的一次。」

這般辛苦且痛苦打造出的新作《毛月亮》，果然沒有讓人失望。2019年首演，14位舞者幻化如獸，隨著Sigur Rós清亮空靈的樂聲，在剪紙藝術家吳耿禎、和世界劇場設計大獎得主王奕盛聯手設計的鏡面舞台上，演繹人性的慾望與爭奪、愛戀與孤寂，那交揉了原古人類傳說、大自然生命力、和一點科幻冷調的迷眩，無一不照見現代人騷動的內心世界。那一刻眾人意識到，屬於鄭宗龍的雲門舞集時代來臨了。



▲視覺、聽覺都非常強烈的《毛月亮》，讓觀眾見識到鄭宗龍作為雲門接班人的能量。（圖片提供／雲門舞集）

把每一件事都當成創作

一如恩師林懷民與羅曼菲為他打開世界的大門，用廣泛的閱讀、音樂、電影豐富他的視野，鄭宗龍認為，音樂是燃料、點燃情緒變化；電影帶人深入認識一件事；書則是連結了更廣大的世界，領著你前往從未經歷的遠方。他認為創作的人就要像海綿，努力吸收、把握這些隨手可得的養分。

2020年初，雲門團隊結束歐洲巡演回到台灣之後，適逢新冠疫情全球爆發，鄭宗龍順勢讓舞團休養生息，並開始編排預定今年十月發表的新作《定光》。《定光》的靈感源起於鄭宗龍觀察人們跳舞時出聲唱歌的狀態，他發現當一個人完全沉浸在舞蹈和音律中，聲音、身體的動作和靈魂是合而為一的，就是這個「光芒四射、非常美麗」的瞬間讓鄭宗龍著迷不已，於是他找來雲門的老朋友林強、新銳作曲家張玹合作，挑戰讓雲門舞者在《定光》的舞台上一面跳舞、一面讓身體「發聲」，展現全心投入表演的靈魂光芒。

甫接手雲門舞集，大家關心舞團未來的發展，也關心鄭宗龍創作、行政兩頭燒，他倒是無所謂地笑笑：「我做的事情都一樣，只是要面對更多人、做更多決定，這也是一種創作啊！」創辦人林懷民為舞團建立了完整的組織，也賦予了強大的信念，在鄭宗龍眼中，雲門舞集已經夠好了，而他給自己的責任，就是好好編舞、做好創作，為大眾帶來更多更好的雲門舞作。

自始至終，鄭宗龍都不曾高談闊論理想或未來，他只是認真的面對命運帶來的每一個機會，腳踏實地也不取巧地做好每一件事情，「當每個人都把自己的事情做好，世界就會變好了。」



▲鄭宗龍和雲門舞者正在排練作品。（攝影／王弼正，圖片提供／雲門舞集）

訪談結束，鄭宗龍一邊說：「謝謝你們來，我就不送了。」但剛走到門口，背後復又傳來一聲中氣十足的「後會有期啦！」親切khuì-kháu（口氣）中還帶著點江湖味，一轉頭，只見鄭宗龍正斜倚著門框，笑笑揮手和大夥兒道別，大片落地窗外，正午陽光撒野似地潑灑在遠處屋頂上，刺激著人的眼球，一切眾生都有光，鄭宗龍和47歲的雲門舞集將攜手前往下一個「有光的所在」。



▲鄭宗龍：「當每個人都把自己的事情做好，世界就會變好了。」（攝影／李佳曄，圖片提供／雲門舞集）

文／Stella Tsai
文章來源／臺北文創
本文經《臺北文創—名家觀點》授權刊登

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
21歲警器捐完成　重機、車隊護送回分局！樹林警列隊致敬送別
快訊／「斷開鎖鏈」牧師郭美江驚傳癌逝！教友哀悼
2020年多位名人陸續過世　命理專家曝：下半年悲劇仍會上演
蘇震清等4人上銬「步上囚車」　收賄案8人羈押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

「信耶穌撿鑽石」牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼：紀念神僕人一生忠心

送小孩學象棋　長輩嫌浪費錢！過來人激推「這才藝」：學了不後悔

「雲門接班人」鄭宗龍　加味人生炸出一場斑斕舞蹈夢

資金、市場、人脈聚焦　「好食好事」加速食農新創　抓緊大好創業「食」機

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

「信耶穌撿鑽石」牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼：紀念神僕人一生忠心

送小孩學象棋　長輩嫌浪費錢！過來人激推「這才藝」：學了不後悔

「雲門接班人」鄭宗龍　加味人生炸出一場斑斕舞蹈夢

資金、市場、人脈聚焦　「好食好事」加速食農新創　抓緊大好創業「食」機

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

今年夏天全台4大必看夜間水舞秀！爆破噴泉+40米水柱　還有國際級水上百老匯

投資人搶買00878 ETF！　分析師比出2關鍵：0056更具優勢

李厚慶被控獨厚親友公司　得標商澄清「無關係」：保留法律追訴權

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

日職／宋家豪落後登板掉1分 　中斷連3場未失分

陸大量傾銷菸盒內鋁箔紙材料　經濟部、關務署展開調查

中職／挑戰連4季20轟第一人　張志豪：想成為成熟打者

不斷更新／吳桀睿2分打點安打　獅隊3局再度超前3比1

群聯擬整合中國子公司、轉投資公司股權架構！提升競爭力　再將營運獲利回流台灣

金融海嘯以來首見虧損！　國銀海外分行踩雷6月虧5000萬

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

貪小便宜！迴轉壽司客人「奧步藏盤」躲帳

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

比利時工程師「可能在台北時被感染」

「老闆割包皮」休8天！超狂真相曝

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

女同事3罪狀投訴！OL被約談完勝

她長「拳頭大腫瘤」！媽媽問醫生1句話…2.5萬人哭了

更多熱門

相關新聞

藝術家「Jazz Keillor」戀物誌

藝術家「Jazz Keillor」戀物誌

新銳藝術家Jazz Keillor目前居住在英屬哥倫比亞省溫哥華，她近期的藝術實踐探索21世紀人類在各層面的累積、持有使用和儀式化物品，並且檢視這些行動如何對應到更廣泛的集體經驗。

BALENCIAGA涉抄襲關留言滅火

BALENCIAGA涉抄襲關留言滅火

水泥牆成打卡景點！3D動物置身在土城社區

水泥牆成打卡景點！3D動物置身在土城社區

心豐藝術節8/1登場！陪你心花藝放過暑假

心豐藝術節8/1登場！陪你心花藝放過暑假

永福國小星星幫受邀參訪

永福國小星星幫受邀參訪

關鍵字：

鄭宗龍雲門舞集舞蹈藝術現代鄭

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面