▲ 新北美術館北海岸下鄉陪讀，石頭、地瓜另類藝術體驗創作。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

大家一定都吃過地瓜，但你知道地瓜也可以用來藝術創作嗎？新北市立美術館暑假期間特別化身陪讀天使，到金山與萬里分館為北海岸學童，帶來不一樣的藝術體驗課。20日將帶小朋友利用金山農產「地瓜」拓印成自己專屬的藝術身高尺，即日起開始報名，課程完全免費。

新北市立圖書館表示，海邊撿拾的石頭跟農產品地瓜都可以變成藝術創作的材料！為了豐富偏鄉學童的美感教育，新北市立圖書館暑假期間特別邀請新北市美術館下鄉陪讀，透過「看得見看不見的美術課」藝術體驗，帶北海岸的小朋友探索、認識藝術，同時認識家鄉特色。

新北市立圖書館說，「看得見看不見的美術課」最大的特色為融入在地特色，特別為北海岸的小朋友設計了「石皂的記憶」與「越長越高」藝術體驗課程。「石皂的記憶」結合萬里的海洋岩石景觀，利用海邊的石頭教大家創作出獨樹一格的石頭皂，同時學習地質知識。「越長越高」則是將金山的特產「地瓜」化為實用的藝術作品，讓小朋友感受農產品不只是一種食材，也是一種生活的藝術創作。

萬里分館主任蕭千惠表示，偏鄉地區不像都市有美術館，學童較缺乏接觸藝術的管道，因此特別利用暑假期間，邀請目前正在籌備中的新北市立美術館到圖書館擔任陪讀天使，帶小朋友踏入藝術殿堂，一方面能有機會接觸藝術，另一方面認識在地文化特色。

新北市立美術館籌備處主任于玟表示，未來將坐落於三鶯新生地的「新北市立美術館」，為新北市第一座公立美術館，以「全民美術館」出發，籌備期間除了透過館校合作計畫，邀藝術家與教育現場老師一起開發有趣的美術課，更設計了9個「看得見看不見的美術課」的國小教案。

于玟說，透過與偏鄉圖書館陪讀活動的結合，將教案結合在地特色，帶偏鄉學童透過有趣的藝術體驗及互動的方式，感受生活中的藝術，同時對美術館及藝術文化產生興趣，散播藝術教育種子。相關活動資訊與詳細報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：金山分館／02-2498-4714、萬里分館／02-2492-4490。

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