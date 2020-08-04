藝術家「Jazz Keillor」戀物誌　把我們的東西攢積成畫

新銳藝術家Jazz Keillor目前居住在英屬哥倫比亞省溫哥華，她近期的藝術實踐探索21世紀人類在各層面的累積、持有使用和儀式化物品，並且檢視這些行動如何對應到更廣泛的集體經驗。

攢積物品裡，我們紀念、我們回憶

Keillor在加拿大新布省蒙特愛立森大學（Mount Allison University）取得藝術碩士學位，期間主修繪畫和雕塑，輔修藝術史。2015年畢業時，她榮膺新布倫瑞克省（New Brunswick）BMO第一屆藝術邀請學生藝術賽首獎。2016年時，她則於安大略省皮克鎮獲頒Sparkbox Studios新銳藝術家駐村獎；去年Keillor則取得阿爾伯塔藝術基金會（Alberta Foundation for the Arts）的獎勵金。

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翫味Keillor的每幀作品，畫裡以一種甜蜜可愛的方式探索著人們所有物的故事，舉凡老舊客廳家具到珍愛的毯子，抑或寵物和電視機。她近期繪作盤踅在「我們的東西」（our stuf）此一主題，緩緩且幽微地探索韜韞其中的情感軌跡和私密意義。

對此Keillor談到，「近期的藝術實踐，試著從多元觀點探索材料文化，並揭開人們把物件圍繞於身旁的社會與心理基礎。」為何我們會攢積、這些蘊含了哪些儀式意義，藉由浮想聯翩的想像力、構圖和形式，Keillor以視覺方式，對房屋結構、人們經由營造場域行為建構身分認同這兩類途徑進行探索。

（完整文章請看城市美學新態度）

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