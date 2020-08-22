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台中購物節倒數1周　盧秀燕大啖米其林指南必比登美食包刈包行銷

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▲▼盧秀燕品嘗必比登推薦，太平彭城堂台餐餐廳美食。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕品嘗必比登推薦，太平彭城堂台餐餐廳美食，行銷台中。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

《台北台中米其林指南2020》日前公布，台中市長盧秀燕特別到「必比登推介」的太平彭城堂台菜餐廳，前往用餐品嘗推薦的「甘蔗粉蔥滷封肉刈包」、「麻油蛋松阪豬煮自種川七」等美食。盧秀燕也不忘力推台中購物節，她表示，購物節倒數1周，消費登錄金額已累破60億元，歡迎大家來台中嘗美食拚經濟也可中大獎。

太平彭城堂台菜餐廳是台中米其林指南必比登推介中，唯一原縣區店家。市長盧秀燕日前抽空與經濟發展局長張峯源、新聞局長黃國瑋、市議員李麗華、太平區長許桂芳、國軍台中總醫院院長洪恭誠等人前往用餐。等待上菜期間，眾人挑戰「真情流露大冒險」遊戲，輸家要喝一杯「地獄苦茶」，為了閃躲懲罰，眾人千方百計達成指定任務，讓現場笑聲連連。

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▲▼盧秀燕品嘗必比登推薦，太平彭城堂台餐餐廳美食。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕品嘗必比登推薦美食，圖為太平彭城堂台菜餐廳。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕品嘗必比登推薦，太平彭城堂台餐餐廳美食。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕等人在老闆劉俊宏、老闆娘盧郁雯推薦下，點了一桌色香味俱全的澎湃大餐。劉老闆特別介紹，台中有29個行政區，其中16個行政區農地出產較多農產品，餐廳的每一道菜都使用這16個行政區出產的食材，體現「吃在地，食當季」的精神。

前菜「綠竹筍沙拉佐醉雞腿及冷溜馬鈴薯」就是使用產自潭子的綠竹筍及后里的馬鈴薯，綠竹筍沙拉清甜爽口，加上馬鈴薯絲酸辣清脆的口感，讓盧市長一夾入口就頻頻點頭，直呼「口感真好！」更好奇詢問劉老闆做法，稱讚劉老闆就像魔術師，把平凡料理變特色美食。

米其林必比登推薦的「甘蔗粉蔥滷封肉刈包」也是使用產自太平及大甲的食材，一上桌就讓盧秀燕眼睛為之一亮，馬上為大家示範如何包刈包。首先將滷得入味軟嫩的控肉搭配筍乾，包進刈包後，加上店家特製的酸菜及花生粉，一口咬下有濃濃滿足感，「好吃得不得了！」盧市長吃得意猶未盡，透露曾經有人帶給她吃過，她這次還特地自備鍋子，要再帶一份回家跟家人一起吃。

盧秀燕表示，過去她擔任立委期間，力爭米其林指南評鑑納入台中美食，時任行政院長的副總統賴清德也一口承諾，很高興今年的米其林指南，台中被列為評鑑城市，讓台中登上國際舞台、也讓全世界認識台中美食，是一件很棒的事！更感謝這麼多年來，在台中各個角落辛苦從事美食料理的達人們，能夠入選「必比登推介」店家，非常恭喜他們！

此外，盧市長也當場宣布，「2020台中購物節」已累計消費登錄金額突破60億元，去年首屆台中購物節總登錄消費金額是25億元，今年活動期間還剩下一週，已經突破60億元！

「市長就是拚經濟！」李議員肯定表示，去年購物節在2個月活動期間拚出25億元商機，今年更不得了，活動還沒結束就已經突破60億元，她有信心，到了8月底活動結束後，累計消費總金額可望增加為去年的三倍。

經發局強調，今年購物節好獎不斷，不僅天天抽電動機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車、8月8日已抽出百萬現金，最受矚目的壓軸獎「精品小豪宅」得主也將於9月12日揭曉，活動還有一週時間，歡迎民眾把握機會買起來、抽大獎、拚經濟。

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