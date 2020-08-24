解放軍四大海域同步實彈演練！　環時總編胡錫進：不排除武統台灣

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍台海軍演剛結束，8月22日又開始在黃海軍演，南海和渤海的軍演也在24日開始舉行，解放軍在台灣海峽南北兩端接連展開軍演對於台海局勢有何影響，輿論十分關注。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進23日在微博上發表評論表示，民進黨當局如果誤判形勢，與美國發展《反分裂國家法》所禁止的正式官方關係，那它就必須準備迎接來自大陸的軍事打擊。

胡錫進23日在微博強調，主張在當前敏感局勢下解放軍、美軍和台軍都恪守「不打第一槍」原則。面對網友指責他軟弱，胡錫進解釋，「一些人把戰爭看簡單了，他們不知道戰爭不是看電影，是要死人、毀城市，老百姓要遭殃的，也不瞭解戰爭必須是最後手段。」

他指出，當前台海局勢緊張，一線情況有愈發複雜趨勢，對峙軍隊產生誤判的風險在增加。他也指出並不會排除武統台灣，「不打第一槍，不意味著北京在認定「台獨」已經踩了紅線時自縛手腳。採取非和平手段制止『台獨』，須另當別論。」

胡錫進警告，民進黨當局如果誤判形勢，與美國發展《反分裂國家法》所禁止的正式官方關係，那它就必須準備迎接來自大陸的軍事打擊。一旦局勢發展為全面戰爭，那些分裂國家的罪大惡極者將或者被消滅，或者最終被押到大陸審判。

「他們玩切香腸戰術，就是要避免遭到覆滅的懲罰；近來解放軍大幅提升了演習強度，就是要打掉他們通過切香腸切出台獨終極目標的幻想，」胡錫進表示，現在中國大陸、美國和台灣方面都不想立即攤牌，三方處在加緊博弈、比拼意志的階段，「這個時候如果擦槍走火，戰爭有可能意外爆發，那將意味著高度不確定性，三方都強調不打第一槍，對管控局勢顯然能起到一定幫助。」

最後，胡錫進表示，「我們不希望現在就爆發戰爭，但我們應該是最不懼怕局勢突然失控的那一方，因為我們捍衛的是國家領土完整，捍衛的是全世界共認的『一個中國』原則，如果台美不斷增加挑釁，導致局勢最終爆炸，那麼中國大陸一方必義無反顧地進行一場正義戰爭。」

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