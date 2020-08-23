陸前駐美大使：美須學會與中相處　不應看成「第二個蘇聯」

▲陸前駐美大使周文重。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美緊張局勢不斷升高，大陸前駐美大使、博鰲亞洲論壇前秘書長周文重近日表示，學會怎麼與和平崛起的中國相處，是美國的問題和挑戰，因為中國的崛起不可避免，而且，中方沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把中國看成第二個前蘇聯。

周文重19日接受《央視》專訪，對中美關係的發展發表看法，他指出，中美關係，因為兩國社會制度不同，政治制度不同，有太大的差異，兩國關係很難好到哪去，「能夠自建交以來四十年發展到這個程度，已經很不容易，但是中美都是核大國，如果政治關係搞壞了，那就是災難。」

▼美國總統川普。（圖／路透社）



周文重提到，中美關係要回到以前平靜的狀態已經不可能，主要原因是美國對中國的看法變了，這是一個最大的變化，「美國不再把我國當成合作夥伴， 而是一個對手、政治敵手。」

周文重認為，學會怎麼和一個發展中的、和平崛起的中國相處， 這是美國的問題和挑戰，因為實際上來講，中國的崛起不可避免，中國和美國之間的差距還是很大，但是這個差距在比較迅速地縮小，「我們一直在跟美國講，我們不會取代你，也無意挑戰你，但問題是美國得聽得進去，而且，從我們的做法上來看，我們沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把我國看成第二個前蘇聯。」

周文重強調，中美關係搞好可能很難，但不能搞壞，所以怎麼能夠維持中美關係的穩定，這是非常大的一個挑戰，尤其對崛起當中的中國來說，怎麼能夠把中美關係維持好，穩定住，在外交上是一個很大的挑戰，「我想，對美外交，競爭不可避免，但競爭應是積極的競爭，雙方應防範可能出現的風險，特別是要避免衝突、防範風險、積極競爭、務實合作。」

▼中美近年在政治、經濟、科技等方面頻頻交鋒。（圖／路透社）

