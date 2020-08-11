巷口就能買台鐵便當！滷排骨「飯卷、肉蛋土司」8/12全家開賣

▲台鐵5月推出里肌豬排捲沙拉等商品，於全家超商販售。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局與全家便利商店跨界合作，今年5月推出8款聯名鮮食商品，讓旅客在火車站外，也能品嘗到台鐵便當的美味。台鐵局表示，將再推出2款商品，分別為「經典滷排飯卷」與「排骨肉蛋吐司」，售價各為45元、55元，明（12）日起開賣。

台鐵局長張政源表示，台鐵便當銷售量年年上升，去年共賣出1053.9萬個便當，但許多民眾反映，台鐵便當只有在火車站或列車上才買得到，而且只有午餐、晚餐，因此台鐵局5月起首度與全家聯名合作，伸出業務觸角，開發8款具台鐵便當元素的熱食。

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▲台鐵、全家5月起跨界合作，明日將再推出新款鮮食商品。（圖／記者林敬旻攝）

台鐵局表示，第一波商品中，以中式系列鮮食銷售最為亮眼，台鐵再度與全家合作，以台鐵便當主菜「滷排骨」為主要元素，推出第二波包括「經典滷排飯卷」與「排骨肉蛋吐司」等2款中式化鮮食新品，8月12日起在全台全家超商開賣。

台鐵局表示，「經典滷排飯卷」售價為45元，採用去骨里肌原肉，先炸後滷，搭配蛋磚、豆芽等配菜，滿滿餡料，一口咬下好滿足。另一款「排骨肉蛋吐司」售價為55元，同樣採用先炸後滷的去骨里肌原肉，扎實肉感，搭配奶油香烤帶皮土司與滑順歐姆蛋，傳統風味，創造新式美味。

第一波鮮食以台鐵各款火車車廂作為外觀包裝，讓消費者在琳瑯滿目的貨架上，一眼就能看到台鐵聯名商品，第二波鮮食仍延續此視覺，以列車承載創新美味鮮食持續開往未來，讓台鐵便當幸福列車滿載著記憶癮味，帶領旅客駛向美食之旅。

▲台鐵再度與全家合作，推出鮮食商品。（圖／台鐵提供）