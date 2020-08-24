Google 新型TV設備現身 FCC！　可能是萬眾矚目的「Sabrina」

▲Sabrina 渲染圖。（圖／XDA-developers）



記者謝仁傑／綜合報導

近日在 FCC 的檔案中出現兩種Google的新硬體設備，型號名稱分別為 GZRNL 和 G9N9N，由於具備無線功能，目前 FCC 仍在審核階段。據外媒報導，GZRNL 在送審資料中被描述為「交互式媒體串流設備」，估計可能是6月曾傳出代號為「Sabrina」的 Android TV 設備。

根據 FCC 的資料中顯示，G9N9N 僅簡單地被列為「無線設備」，硬體細節資訊還很少，但透過查看顯示設備的 FCC 標籤和圖表，可以看到標籤位於電池蓋下方，且支援WiFi和藍牙連接。

外媒《9TO5Google》推測，「Sabrina」可能是 Chromecast Ultra 的後繼產品，不過由於資訊不多，目前並不清楚 Sabrina 與 Chromecast 具體上的差別。

由於這份資料中的許多細節都處於保密狀態，除了規格，真實外觀暫時也不得而知，僅知道是泰國製造。Google 可能會在明年1月後才會推出這項產品。

過去 Chromecast 通常會引用影視作品《星艦迷航記》中的型號，做為產品代號，像第二代的 Chromecast 型號為 NC2-6A5，就是以企業號 NCC-1701 為名。GZRNL 與 G9N9N 顯然與過去的任何產品線不相關，令人對於這個新型後繼產品有了不少的期待和想像。

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