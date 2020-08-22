Google Pixel 5渲染圖曝光！外型激似Pixel 4a

▲Google Pixel 5渲染圖。（圖／截自Pricebaba）

記者王曉敏／綜合報導

Google於本月出悄悄發布Pixel 4a新機資訊，同時也公布將在今年秋季推出Pixel 5與Pixel 4a 5G版。Google已於官網釋出Pixel 5的宣傳圖，可看到側邊電源鍵及機身材質處理，至於設計細節則不得而知，不過爆料大神Steve H.McFly（@OnLeaks）與科技網站Pricebaba合作，釋出一組Google Pixel 5渲染圖及規格。

根據Pricebaba網站上發布的渲染圖，Google Pixel 5外觀看起來與Pixel 4a十分相似，採一體式設計，有著方形的鏡頭模組及圓形的後置指紋辨識。但不同於Pixel 4a霧面全黑的外殼，Pixel 5的黑色背板上看起來有些許躁點，與Google先前事處的宣傳圖一致。

▲Google Pixel 5渲染圖。（圖／截自Pricebaba）

與Pixel 4a相同，Pixel 5沒有瀏海，而是在螢幕左上角採用挖孔全螢幕內嵌了前置相機。螢幕尺寸傳將在5.7吋至5.8吋間。據爆料達人Jon Prosser的說法，Pixel 5除了黑色外，還將提供「綠色」版本。OnLeaks表示，Pixel 5的機身尺寸為144.7 x 70.4 x 8.1mm。機身側邊部分，Pixel 5右側配備了一顆亮面的電源鍵，下方則是音量控制鍵，SIM卡槽則在左側偏下方。

據《XDA Developers》報導，Google Pixel 5將不會搭載高通最新旗艦處理器，而是採用中階的5G晶片Snapdragon 765G。先前爆料人士Jason C於推特透露，Pixel 5將僅推出「XL」版本，支援120Hz螢幕更新率，最基本的儲存容量為128GB，售價為699美元（約新台幣2.07萬元），較上一代產品便宜100美元（約新台幣2900元）。

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