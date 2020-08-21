推特爆料王：Pixel 5於9月30亮相、iPhone 12不會在9月10日發表

特約記者洪聖壹／綜合報導

在以往 9 月份都是各家科技公司爆發性發表新機的時間點，最近比較受到關注的兩支旗艦機，一支是 iPhone 12，另外一支便是 Google Pixel 5。曾經精準爆料新iPhone SE、Pixel 4a 發表時間、款式的推特新科爆料王 Jon Prosser 這兩天接連發推，曝光 Pixel 5、iPhone 12 兩支手機發表會時間點。

MacRumors 報導，Apple 官方 YouTube 頻道在測試直播預告的過程中，不小心曝光了 9 月 10 日的倒數計時設定，使用的是今年 WWDC 的封面，雖然該公司迅速撤掉，卻也引發 YouTube 用戶議論紛紛，許多媒體也引述該項消息，傳出 iPhone 12 可能將於美國時間 9 月 10 日（四）發表。

對此，在更早之前爆料 iPhone 12 將會在 10 月 12 號亮相的推特爆料王 Jon Prosser，稍早就轉貼其中一家媒體的推文，然後說：「這天不會有事，抱歉！」

話說回來，Apple 公司每年確實是在 9 月初發表新 iPhone，然而今年已經確定會延後幾週。倒是 Jon Prosser 先前有傳説 9 月初會發表 10 吋 iPad 跟 Apple Watch Series 6，該場不會舉辦直播活動，而是直接線上公開。

此外，針對 Google 公司於發表 Pixel 4a 的同時，曾經預告 Pixel 4a 5G 版本跟 Pixel 5 會在秋季上市。現在 Jon Prosser 直接說出時間點： 9 月 30 日。

此外，Jon Prosser 還預告 Pixel 5 5G 會有黑色、綠色兩款，Pixel 4a 5G 則除了黑色款之外，還會有白色款，預計在 10 月上市。由於 Jon Prosser 曾經精準爆料新iPhone SE、Pixel 4a 發表時間、款式，因此這次他的這兩個消息，姑且聽聽吧！