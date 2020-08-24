拿磚塊猛砸ATM！他見警「秒伸出雙手」：我想坐牢　警一聽原因傻眼

▲男子猛砸ATM機後報警稱想坐牢。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

記者康心禹／綜合報導

浙江義烏近日發生一起案件！22歲的男子方某拿磚塊狂砸ATM機後自己報警，看到民警趕到，伸出雙手準備戴手銬。方某稱自己想進看守所遠離塵囂，個性比較懶，不想去工廠上班，也不想出門。據了解，方某沒有負債，只是不想成為家人的累贅，目前他因涉嫌故意損毀財務罪被義烏警方依法拘捕。

據《南方都市報》報導，該名販犯案男子姓方，1998年出生，今年才22歲。8月18日下午2時左右，方某先是用手機導航了一個最近的農村信用社銀行，然後就跟著導航走了一段時間，結果發現自己竟然迷路了，結果誤打誤撞地來到了在義亭鎮鎮前街的工商銀行ATM機處。

根據監視器畫面顯示，方某走到自助銀行門口，先把門關好，剛開始不敢動手，猶豫了大約半小時後，拿起路上撿到的磚頭朝ATM機砸過去，砸了七八下後，ATM機的屏幕受到了嚴重毀壞。砸完ATM之後，方某主動報了警，在現場等警察來逮捕自己。警方到達現場後，方某竟主動伸出雙手讓民警趕緊把自己帶走。

了解完ATM被砸的經過後，民警問方某為什麼想要坐牢，方某答覆「我比較懶，不想去工廠上班，也不想出門。」方某覺得這樣下去遲早會餓死，就想把自己送進監獄，還有人供吃供住。據了解，方某平時比較懶惰，與家人關係還行，沒有負債，與別人也沒有大衝突，只是覺得自己會成為家人的累贅。

銀行的工作人員稱，被方某砸壞的ATM損失在175000元左右（約新台幣743984元）。目前，方某因涉嫌故意損毀財務罪被義烏警方依法刑拘。