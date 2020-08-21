鴛鴦大盜「娃娃機當ATM」...10秒搞定　1個月得手20萬...爽住高檔旅館

記者邱中岳／台北報導

北市1對情侶從7月開始，專挑台北市娃娃機、兌幣機下手行竊，1個月間破壞13家得手20多萬元，每天爽住不同的飯店，甚至還花3千元住高檔旅館，警方在17日逮捕2人，身上僅剩1千元。

警方調查，魏姓、黃姓情侶均為30歲，在7月開始充當「鴛鴦大盜」，專門將兌幣機、娃娃機等無人機台當成提款機，利用油壓剪破壞機台後，將裡面的紙鈔以及銅板偷走，前後動作僅花10秒就得手。

▲鴛鴦盜撬開兌幣機、娃娃機當提款機，10秒得手逃逸，躲警追查住高級飯店。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，魏姓鴛鴦大盜，因缺錢買毒以及花用，在台北市專門撬開兌幣機行竊，共計在北市犯下13起案件，初步估計得手約20多萬元，為了躲避警方追查，還專挑高檔酒店投宿。

警方掌握魏姓鴛鴦大盜，專門挑高檔酒店投宿，還利用得手財物購買毒品吸食，最後警方在17日中午在中正區某飯店逮人。

▲毒鴛鴦缺錢花用，破壞兌幣機偷走財物，在北市犯下13起案件得手20萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在現場搜出油壓剪、螺絲起子等證物，以及12包毒品咖啡以及2包的海洛因，訊後依照毒品、竊盜罪嫌送辦，最後被法院裁定收押禁見。

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