美水族館爆財務危機　狂撈許願池「400公斤錢幣」竟有25萬

不少觀光景點都設有許願池讓遊客丟硬幣許願，但若把這些錢都撈出來不知道有多少呢？美國一家水族館因疫情影響觀光客銳減，財務狀況告急，於是決定將館內的「瀑布許願池」裡，累積的14年硬幣全部撈出來救急。

圖文／鏡週刊

受新冠肺炎疫情影響，美國的北卡羅來納州海岸水族館（NC Aquarium at Pine Knoll Shores）面臨財務危機，於是決定用許願池的金幣應急。本月9日北卡羅來納州海岸水族館在官方臉書PO文，表示將關閉館內高達9公尺高的瀑布許願池，清點裡面的許願錢幣金額，並邀請民眾猜測正確金額。

昨（22日）館方終於公開14年來民眾在瀑布許願池投下的硬幣金額，這批硬幣撈出來裝桶後足足有100加侖（約378公升＝378公斤），總金額為8,563.71美元（約新台幣25.4萬元）。館方表示，因為低估了清潔、搬運、辨識硬幣的過程，比預期花費了更久的時間，也透露之後將把這筆錢用來支撐水族館的營運，以及照顧動物，並公布猜的最接近的民眾，請他留意訊息，疑似準備了驚喜要送給這名幸運幸運兒。

貼文PO出後，引來網友熱烈討論：「我以為會更多」「這是我小時候的夢想」「解決了硬幣短缺的問題」「我們還想知道有撈出什麼有趣的東西」。也有網友計算出，以水族館設立至今14年，許願池平均1天只有約1.7美元（約新台幣50元）的收入。



更多鏡週刊報導

戲院上演活春宮！ 「情侶上下交疊33秒影片」慘被7.9萬人看光光

25歲女車神轉戰AV界 爸全力支持「不要停」月賺1500萬

小禎暴怒叫她「滾出去」 下秒12歲女兒負氣轉頭收行李