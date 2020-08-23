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大學宿舍9月起禁止境外生檢疫　潘文忠：爭取集中檢疫所

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▲▼教育部長潘文忠出席教育部頒獎活動 堵訪陸生政策急轉彎事情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前宣布，9月起大專校內宿舍不能安排境外生進行檢疫場所。教育部長潘文忠今（23日）表示，大學宿舍是學生互動最密切的地方，因此希望開學後，境外生可以在檢疫旅館進行檢疫，未來教育部將爭取更多中央檢疫場所，來做為境外生隔離使用。

教育部日前發文各大專校院，宣布9月1日起，如果宿舍位於有學生上課及教學活動的校園內，就不能安排作為境外生的檢疫場所，以降低防疫風險。

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潘文忠今日出席祖父母節全國性慶祝活動記者會，會後接受媒體訪問時表示，國內疫情雖然緩和，但國際疫情卻很嚴峻，對於境外生入境，仍將秉持行政院提出的「邊境風險嚴管」的原則，在防疫上做最高規格的準備。

潘文忠說，由於大學將在9月中旬陸續開學，校內宿舍是所有學生互動生活密切的地方，而境外生都要經過14天檢疫，因此9月起將以防疫旅館和中央設置的集中檢疫所為主要檢疫場所。

另外，中小學將於8月31日開學，潘文忠提到，教育部兩週前已開始盤點校園防疫物資，並持續與疫情指揮中心會商，希望以最嚴謹態度，戰戰兢兢做好防疫準備；近期也會與指揮中心專家會商，讓學校瞭解開學後防疫措施如何進行，透過專業且適切的防疫，讓學生的學習活動如常進行。
 

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