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私奔在台11線！168公里山海拍成影片上線賞　劇情超療癒

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▲▼東管處將隨機抽選10名留言網友，贈送影片中出現的客製小物。（圖／東管處提供，下同）

▲▼東管處將隨機抽選10名留言網友，贈送影片中出現的客製小物。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於東海岸的台11線，是一條緊臨太平洋與山海共馳的公路。東部海岸國家風景區管理處最新拍製的形象影片《My own private road》，即以「Explore east coast of Taiwan探索東海岸」為主題，採公路電影手法的方式，透過劇情設計，串聯東海岸精采多元的活動及遊程，敘說每一個旅人帶著山海私奔在台11線的故事。

東部海岸國家風景區的範圍，沿著台11線，從花蓮鹽寮一直到台東的小野柳。長達168公里的公路上，一邊是海岸山脈，一邊是太平洋，在這山海交會的土地上，發展出專屬於東海岸的藝術、生態、運動以及部落人文特色。

影片透過在台11線上旅行作為故事發展的軸線，詮釋「在東海岸旅行會給人一種很私密的感覺，可以自在地感受山海，或者無所事事的發呆一整天，跟自己對話，重新找回自己生命的力量」。如同影片中的男主角來到東海岸旅遊，不僅僅只是獲得回憶，也是在旅程當中自我療癒，沿著這條公路一直走一直走，終會找到屬於自己的方向。為了融入更多的在地元素，影片中特別安排台東南竹湖部落族人、東河日籍衝浪教練…加入拍攝，讓影像呈現更自然、更在地、更貼切東海岸日常生活的氣息。

▲▼東管處將隨機抽選10名留言網友，贈送影片中出現的客製小物。（圖／東管處提供，下同）

東管處表示，《My own private road》除即日起將於轄區遊客中心定時撥放外，也可在官方YouTube頻道觀看。民眾於8月24日至9月2日期間，只要在YouTube頻道《My own private road》影片下方留言｢曾經到訪過影片當中哪個景點｣並分享，東管處將隨機抽選10名留言網友，贈送影片中出現的客製小物。

詳情請關注｢東部海岸國家風景區管理處」Youtube頻道及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

【東部海岸國家風景區管理處觀光資訊網】https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/
【Nga'ayho你好，東海岸」FB粉絲頁】https://www.facebook.com/ecnsa
【東部海岸國家風景區管理處YT頻道】https://www.youtube.com/watch?v=0xR__orLmNY

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