影／郝柏村堅持3件事　郝龍斌：要我們以做中國人為榮

記者黃巈禾／台北報導

前行政院長郝柏村紀念追思會23日舉行。郝柏村的兒子、前台北市長郝龍斌致詞時除了提到父親堅持的3件事，更提到「他不僅要我們不要因為他的離開而傷心，更要我們維持幸福家庭傳統，更重要的他時時提醒我們，要我們以做中國人為榮」。

郝龍斌表示，父親去年中風以後一度昏迷，且血壓驟降，那時候不能用藥，讓他們非常著急、束手無策，曾聽聞父親說美聽黃埔校歌就精神振奮，所以常在父親旁邊反覆播放黃埔校歌，結果血壓上升，且恢復正常，這也是為什麼今天會議開始前，特定請父親的學弟們唱黃埔校歌，在這裡也特別感謝軍方和三總醫護人員對父親健康長年照顧。

▲郝龍斌致詞 。（圖／記者李毓康攝）

郝龍斌指出，父親生病穩定以後，有一次睡了60小時，當父親醒過來，就立刻去看父親，父親很清楚地告訴他，「我這輩子有三件事情，我不管怎樣，我要繼續做下去，就是守護中華民國、發揚黃埔精神，還有反對台獨」。

郝龍斌提到，父親告訴他「我這一生非常精彩充實，作為軍人，和公務員，我善盡了對國家社會的責任，而且我有一個幸福的家庭，我這輩子夠了，我沒有任何遺」。

郝龍斌還說，「他不僅要我們不要因為他的離開而傷心，更要我們維持幸福家庭傳統，更重要的他時時提醒我們，要我們以做中國人為榮」。