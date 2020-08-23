江西官員關懷「貴族貧戶」　陸網怒：裝潢豪華如皇宮「沙發能坐10個人」

▲貧戶家中超豪華，大陸網友難以認同。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

為了完成中共總書記習近平「2020年中國實現農村貧困人口全部脫貧」的目標，江西萍鄉的一名官員近日到貧戶家關懷，事後也刊登出當天的照片作為宣傳。不過，卻有許多大陸網友發現，被造訪的「貧戶」家中裝潢有如「貴族」，光是客廳的沙發、茶几就是普通人家的好幾倍大，質疑官員在扶貧政策上造假。

這起事件發生在江西萍鄉的「國家萍鄉經濟技術開發區」，前往貧戶家關懷的官員為開發區的黨工委書記李錦林。

根據「萍鄉經濟技術開發區」官方刊出的宣傳文章，李錦林督導村脫貧攻堅工作，一行人先後走訪田中村和三田村幾戶建檔的貧困戶，並與貧困群眾面對面交談，傾聽他們對生產生活方面的想法和訴求，同時聽取有關各村脫貧攻堅工作開展情況。

不過，該片宣傳文章的配圖，卻引起許多網友討論，因為李錦林所造訪的「貧戶」，家中裝潢竟然有如「貴族」，不只有超寬闊的客廳，還有比一般人家中大好幾倍的沙發與茶几，連地板也疑似是光滑的大理石磁磚，完全不像是貧戶，質疑當地官方在扶貧政策上造假。

事件引起討論後，該篇文章迅速被刪除，但網友早已截圖，仍在網路上流傳。對此，江西省萍鄉市副市長崔傳鵬向陸媒《澎湃新聞》解釋，開發區的農村情況與普通農村不同，城鎮化水平普遍高於其他地區，「判斷一個家庭是否貧困，不能光看房屋的外表，可能有些家庭剛剛歷經拆遷，政府提供的拆遷補償條件還是相當不錯的，但這些家庭之中，有的因疾病、殘疾等原因，經濟狀況仍然很拮据。」

「萍鄉經濟技術開發區」的工作人員也表示，引起討論的住宅，是貧困戶用拆遷補償款自行裝修，在當地貧困戶中這類較為豪華的裝修不是普遍現象。

官方原本預計解釋後能化解網友的不滿，但反而更引起網友的怒火，許多人都在相關貼文下開罵，「有很多有關係的有錢人享受著貧戶資格？」「這更有鬼了！是拆遷戶了還窮？」「既然都有錢這樣裝修了？是不是該取消貧戶扶貧，給其他地區真正貧困的人民？」「貧戶是誰你們說了算嗎？」「那張沙發能坐10個人吧？放到我家還沒地方放。」

▼官方刊登的宣傳文章現在已被刪除。（圖／翻攝微博）

