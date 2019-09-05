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懶漢哭窮要扶貧 地方父母官神回：別啃老去工作

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▲大陸網友留言求救 。（圖／翻攝 雲南網）

▲大陸網友留言求救，要求扶貧 。（圖／翻攝 雲南網）

記者任以芳／ 綜合報導

「不要再啃老，天天過著無所事事生活」，一條來自雲南地方政府苦勸向善的留言，引發網友瘋狂討論，近年大陸政府強力推動扶貧計畫，改善城鄉差距，卻經常遇到有人假裝窮，真詐財。

這起真實事件發生在雲南省昭通鎮，一名網友通過地方政府留言板求救，「一家人過著風雨飄搖的日子，求求領導幫幫我這可憐的家庭吧！」該名網友還介紹，家裡有八口人，年邁父親是環衛工人，身體不好，走路還會一瘸一拐，全家都靠父親微薄工資養家，37歲的未婚哥哥，不工作還經常辱駡父親，該名網友說受不了這樣日子，留言求政府幫忙年邁父母不要再過擔心受怕日子。

▲雲南地方政府神留言 。（圖／翻攝雲南網）

▲雲南地方政府神留言 。（圖／翻攝雲南網）

當地父母官，也不是省油的燈，立刻留言神回該名網友，「國家扶貧不是養懶漢，您和您哥卻整天無所事事，在家安心啃老，靠著您父親那點微薄的積蓄、拖著年邁的身軀換來的血汗錢艱難度日。房屋漏雨固然令人擔心，但令人擔心的是您兄弟倆正值年輕力壯時，依然未能幫助您年邁的父親分擔肩上的重擔，早日帶領家人過上幸福、美滿、安定的生活！」


雲南地方政府酸溜溜的回覆，讓大陸網友拍手叫好，經查證屬實，該名網友身強體壯不工作，天天在家啃老，只靠老父親每個月2千人民幣工資維生，如今啃完老爹又賴上政府，被網友罵翻了，「又來混水摸魚」、「別想吃天上掉下來燒餅」、「懶漢沒志氣」。近年大陸扶貧工作確實遇到不少養懶漢現象，主要貧困戶缺少主動脫貧的動力，要如何幫「懶漢學會脫懶」，讓大陸地方政府十分頭疼。

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