不用再爬800M天梯回家　84戶貧困懸崖村民搬進山下新家樂喊：作夢都沒想到

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▲懸崖村村民們的山下新家。（圖／翻攝自中新網）

實習記者陳妙津／綜合報導

四川省涼山州的阿土列爾村過去被稱為「懸崖村」，原因是村民出入需要攀爬落差800公尺的懸崖天梯，而近日村中84戶貧困戶共344人，在政府脫貧計劃的協助下，搬遷至山下新家，不過仍有約30戶留在懸崖村中進一步開發當地觀光旅遊事業。

▲村民們正整理新家床鋪。（圖／翻攝自中新網）

綜合陸媒報導，阿土列爾村位處海拔1,400至1,600米的陡峭懸崖上，村民們早年使用藤條與木棒編成的「天梯」出入，還得抱著嬰兒或日常用品，不時傳出墜落跌死意外，2016年時因受到媒體報導受到矚目，政府介入興建鋼梯給居民使用，而後又慢慢設置網路及索道等建設，成為受到高度關注的扶貧區域。

▲四川懸崖村過去使用的藤梯。（圖／翻攝自新京報，下同）

該村5月12日至14日，在政府脫貧目標下，有84戶共344人集體搬遷至涼山昭覺縣易地扶貧搬遷縣城集中安置點的新家中，家中除了配有沙發、熱水及電視外，最大戶型為100平方公尺。一家4口入住新家的村民某色拉則開心表示，「作夢都沒想到能在縣城有這麼漂亮的房子。」不過仍有約30戶自願留在村中開發當地旅遊事業。

▲「懸崖村」藤梯2016年經政府介入改建為鋼梯（圖／騰訊、新京報）

當地政府則表示，計劃將安裝纜車，方便遊客使用，並開發周邊地區早前則有報導指出，中國政府將注資6.3億人民幣（約新台幣26.6億元）發展該村旅遊事業，為該地區帶來更多就業機會，但也有人質疑會對該地區的生態造成影響。

新華社報導指出，昭覺全縣92個邊遠山村超過1.8萬人都將遷到安置點。中國領導人習近平曾表示，中國將在2020年實現農村貧困人口全部脫貧，不過有學者認為這個目標會受到新冠疫情影響而延後。

據BBC報導，墨爾本大學人文地理教授王耀麟表示，這些脫貧住房計劃雖有政府大量補貼，但仍有些家庭無法負擔剩下的貸款，可能使村民們不得不借錢以致最後負債更多， 「就算沒有新冠病毒，也很難在最後期限前完成目標，但如今新冠病毒讓完成計劃變得更困難了。」