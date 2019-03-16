貴州實施「精準扶貧」　諶貽琴：今年要打四場扶貧硬仗

▲貴州省貴陽市。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

全國人大代表、貴州省委副書記、省長諶貽琴接受港媒採訪指稱，貴州省今年在精準扶貧方面要打四場硬仗，四場硬仗打下來，全省的脫貧攻堅有望如期實現。有關脫貧後出現的返貧現象，她表示，必須釐清返貧的原因，如果是因病返貧就要從醫療保障方面解決，如果是孩子的學費問題就通過教育救助來解決。

諶貽琴說，今年要打的貧硬仗主要有四個，首先是實現交通方面的「村村通」（國家一個系統工程，其中包涵公路、電力、飲用水、電話網、有線電視網，互聯網等等），以及建設安全的飲水工程；其次是通過產業扶貧，並且調整產業結構；接著是通過異地扶貧搬遷，針對「一方水土養不好一方人」（大陸俗諺，意指人類不論居住何處，總會有辦法生存下去）的地方進行搬遷；第四是解決好教育、醫療、住房這三個領域的民生保障。

精準扶貧是大陸官方提出的扶貧理念，由習近平於2013年11月在湖南湘西考察時首先提出。這種思想是基於近年來大陸不少地方的扶貧方式，鮮少顧及扶貧對象的實際生活需要，進而在扶貧體制上有所轉變，較大限度避免挪用資金、形象工程等問題。在脫貧攻堅的過程當中，貴州省透過大數據的應用落實精準扶貧戰略，促使大數據成為整合扶貧資源的重要載體、匯聚扶貧力量的平台。

▼貴州苗族採茶。