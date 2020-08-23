影／「防疫需要滾動式檢討」　江啟臣：在野黨提出建議沒有政黨政治考量

記者楊蕓、袁茵／台北報導

國民黨14縣市執政首長擬共推入境普篩的傳聞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨回應不允許。國民黨主席江啟臣23日受訪時表示，防疫工作交給專業，中央跟地方要合作，甚至中央要盡量協助地方政府，並強調做為在野黨提出的建議，裡面沒有政黨政治考量。

▲國民黨主席江啟臣出席郝柏村追思會。（圖／記者李毓康攝）

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻被指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發軒然大波。國民黨前副祕書長張雅屏呼籲由國民黨執政14縣市實施聯合普篩。對此，陳時中回應，普篩恐多花8億多元，但得到的卻是偽陽性壓垮醫療體系，偽陰性使居家檢疫者本身及家人鬆懈，不會允許這樣做。

江啟臣23日上午出席前行政院長郝柏村追思會，會前受訪時強調，防疫工作絕對交給專業，政府負責執行，中央跟地方政府一定是要合作，甚至中央要盡量協助地方政府，這是國民黨一貫的態度。

江啟臣表示，做為在野黨一定會提出建議，新冠肺炎發生以來國民黨態度就是如此，從早期提出紓困、振興都要做提早準備，「防疫也需要滾動式檢討」，國民黨發現政府應該提早做哪些事的時候，在野黨本來就是提出來，裡面沒有政黨政治考量，防疫視同作戰，作戰一定有指揮官，因此希望指揮官做出決策，提高防疫安全，讓人民有更安全感。