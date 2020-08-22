林俊憲批江啟臣用普篩鬥爭民進黨：國民黨「拿生命開玩笑」應向國人道歉

▲林俊憲、江啟臣。（圖／ETtoday資料照、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨近日針對彰化縣衛生局篩檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美返台少年確診新冠肺炎一事，除猛攻中央及指揮中心指揮官陳時中外，也有意入境普篩。對此，民進黨立委林俊憲批評，該個案本為居家檢疫者，被要求必須自行赴醫院篩檢，害彰化形成防疫破口，而國民黨主席江啟臣還脫口要全黨用普篩議題對民進黨進行政治鬥爭，實在超乎想像，國民黨要是識時務，應該立即向全體國人道歉。

「國民黨打亂防疫，終於承認只為鬥爭陳時中」。林俊憲22日下午在臉書表示，指揮中心幾個月來全力拼防疫，國民黨卻時不時帶風向要全民普篩，藍營政客一夕之間一個個躍升公衛專家，現在江啟臣終於自己承認要靠防疫議題打垮民進黨，還要全黨黨公職一起幫忙，實在是讓人看不到這個黨的下限。

林俊憲指出，幾天前國民黨彰化縣長王惠美以為撿到槍，用普篩驗出唯一一個個案砲打中央，結果被拆穿這個個案本來就是正在居家檢疫的對象，而且這些被要求接受篩檢的對象必須自行前往醫院，完全違反居家隔離、居家檢疫不得外出的規定，害整個彰化形成重大防疫破口，這根本是拿全體國人的生命財產開玩笑，試問要是出了事，國民黨有辦法承擔？還是再推給中央防疫不力？

林俊憲批評，「國民黨的假面被拆穿後開始裝傻裝可憐，現在江啟臣主席還自己脫口而出，要全黨一起用這次的普篩議題對民進黨進行政治鬥爭，實在是超乎一般人的想像」，國民黨要是識時務，應該立即向全體國人道歉，而不是一再沉淪秀下限，否則最後燒到的只會是自己。