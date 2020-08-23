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憂偽陽性堅決不普篩！　2前衛生署長槓陳時中：別國都傻瓜做心酸？

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▲彰化縣衛生局鎖定1名江浙台商。（圖／彰化縣政府提供）

▲入境普篩可能造成醫療大崩潰。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日強調，做普篩「這條路絕對不會走」。對此，兩位前衛生署長楊志良與葉金川表示質疑，「難道日本、韓國、泰國、德國甚至中國都是傻瓜，都在是做心酸的嗎？」更有專家指出，陳時中的解析太奇怪。

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▲指揮官陳時中在記者會上重申「為什麼不入境普篩」的原因。（圖／指揮中心提供）

陳時中22日在記者會上以入境居家檢疫25萬人計算，盛行率中位數約0.2%，25萬人中假設有500名潛在個案，無論有無症狀，若以試劑敏感度90%、特異最高95%來看，會篩出450陽性個案，但會存在50個偽陰性者因為「陰性就放心了」而在社區裡趴趴走，會造成社區傳播是可以被預期的。

不過，指揮中心22日假設PCR（聚合酶連鎖反應）檢測的特異性為95%，與今年4月28日的簡報不同，當時指檢測敏感性和特異性分別是95%和99.99%。台大兒童醫院院長、兒童感染科專家黃立民質疑，依指揮中心估法，等於確診案例中有5%是偽陽性，「實在太過高估」。

黃立民表示，依照指揮中心演算法，等於有5％的陽性是假的，但核酸檢測偽陽性幾乎沒有，否則至今累計的400多名個案也有5％是假的。由於演算法有爭議，25萬人中有1萬2475個偽陽性的說法也就不成立，更不會佔用醫療資源，造成醫療體系崩潰。

葉金川也質疑，「不知道陳時中是用什麼試劑那麼爛？」，偽陰性或偽陽性會高到5%、10%？據他所知，PCR檢測偽陰性與偽陽性都不會這麼高。

▲▼高發會創會理事長、前衛生署長楊志良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲高發會創會理事長、前衛生署長楊志良。（資料圖／記者洪巧藍攝）

楊志良則認為，新冠肺炎傳染力比H1N1強，感染對象從年輕到老，且夏天冬天都有，尤其有無症狀感染者，政府必須超前部署，手上一定要有便宜有效快速的篩檢工具，臨近的韓國、日本、泰國等國家都做入境採檢，難道這些國家都是笨蛋？

楊志良說，世界經濟必須靠兩國間的商務、旅行泡泡，篩檢可以縮短檢疫時間，澳洲與紐西蘭就是以篩檢代替檢疫，恢復正常往來。葉金川也指出，檢驗與檢疫通常是並用，但如果可以入境普篩，可部分取代檢疫，縮短或免除檢疫。

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