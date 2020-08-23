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國民黨尊重14縣市普篩意願　痛批民進黨「把防疫當政治攻擊」

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記者徐政璿／台北報導

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美返台少年確診新冠肺炎，遭指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，引發軒然大波。針對國民黨前副祕書長張雅屏呼籲由國民黨執政14縣市實施聯合普篩，國民黨認為此事仍須謹慎，並於22日發出聲明表示「尊重地方政府意願及資源」，同時也痛批民進黨「把防疫當成政治攻擊」。

國民黨副秘書長李彥秀表示，基於入境普篩是黨內共識，但中央政府卻遲遲沒有作為，黨內自然有地方政府能否多做點事情的討論。針對各種意見，當然都很歡迎，也會審慎評估，但是仍須尊重地方政府意願及資源。

李彥秀強調，彰化縣找出的485例，代表現在中央政府的防疫措施還有漏洞，因此中央政府跟地方政府應該共同討論如何補破網，而不是四處指責彰化縣政府的做法有違規定。

李彥秀說，畢竟外界對新冠肺炎病毒還在了解中，所以防疫的作為也該是滾動式的檢討改進，圍堵防疫漏洞不應該分藍綠縣市，而是要中央地方共同努力。

另一方面，有媒體報導國民黨主席江啟臣主席於週五與黨團成員餐敘，提及彰化縣精準疫調案「讓陳時中負面聲量增加」，國民黨澄清此事「純屬烏有子虛」，部分媒體未經查證，以不具名言論逕為報導，令人遺憾，民進黨以不實報導作為攻擊，更是破壞朝野防疫合作共識。

國民黨表示，用政風調查第一線防疫人員，才是把防疫當成政治工具，民進黨不要做賊喊抓賊，從對彰化縣政府的全面追殺，到小明入境的百般刁難，都是民進黨將防疫當成政治工具的證明

國民黨指出，聲援地方政府做好防疫第一線的工作，支持第一線防疫人員，天經地義，防疫工作如何滾動式調整，應該中央地方一起合作，民進黨刻意攻擊扭曲，不但不尊重第一線防疫工作，更是把防疫當成政治攻擊，打擊防疫士氣。　

▼中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

▲▼AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄_陳時中進入會場。（圖／攝影中心攝）

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