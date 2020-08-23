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彩券行掏錢替客人「下注5萬」！黑帽男稱轉帳給錢　致電卻無人接聽

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲該男子請店家先出5萬元幫他下注。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者施怡妏／綜合報導

台北萬華一間彩券行老闆指出，一名男子寄放7萬元在店內，請店員用電話幫他下注運動彩券。眼看7萬元就要花完，店員告知男子，「要先補錢進來才能下注」，男子則表示會用匯款的方式給錢，店員便再幫他下注5萬元。沒想到之後店員撥打電話，對方都沒有接，還把line全部換掉。

原PO在臉書「爆料公社二社」發文，有一名男客人下注2至3萬的運動彩券，起初都有拿中獎的彩券去兌換，也寄放7萬元在店裡，請店員用電話幫他下注，店家也同意。7萬元差不多要見底時，店員致電給男子，要他再補錢才可以下注。該男子則回覆，「手上有一張中獎的彩券，等時間到就可以兌獎」，店員也好心的替男子再下注5萬元。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼男子表示，會用匯款的方式給錢。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

事後，該男子表示會用匯款的方式還5萬元，店家也提供銀行帳戶。但是店員打電話過去，男子沒有接聽，Line也整個換掉，無法聯絡到該男子，誇張行徑讓店家傻眼，「希望大家看到這個人能幫我們注意，或是幫我們找到這個人，這筆五萬多能追回來是最好 ，就算追不回來，也想提醒其他彩卷行 要小心他的行徑，不希望再有受害者。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲店家事後打電話過去，對方都沒有回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

網友看完後留言提醒店家，要注意現金交易的原則，「此類案例層出不窮，只能說不要貪業績就沒事，把持好現金交易原則」、「怎麼可能先幫顧客下注」、「法律觀點，電話下注後，對方並沒有去拿彩卷，既然沒拿到彩卷，詐欺了誰？提告確有難度」、「原來彩券行也可以賖帳」、「我只接受一手交錢一手交貨」、「做生意，沒看到錢都不算數」、「多年前的詐騙手法，做生意一定要要求先付款」。

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