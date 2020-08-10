　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上班暗槓帳款33萬！彩券行神鬼店員爽幫自己投注　2個月後才被老闆發現　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼威力彩頭獎已連續摃龜47期,台灣彩券公司預估今（27日）開出若一注獨得，頭獎累積獎金上看31億元,將創史上新高,刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩,電腦選號（圖／記者李毓康攝）

▲彩券行店員於上班時間「自肥」，2個多月內偷走店裡帳款33萬3000元，替自己下注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名彭姓男子擔任彩券行期間，竟趁張姓老闆不注意，接續「偷店內金額」來下注，金額高達33萬3000元，直到張男發現款項短缺，整起事件才因此曝光。對此，日前彰化地院審理後，依業務侵占罪將彭男判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，彩券行的營運方式為張男預先於投注機帳戶內儲值現金，再由店員替客人下單，扣除該投注機帳戶內金額後，便能開始投注；孰料，彭男竟利用店員之便、可持有帳戶金額的機會，自2018年1月23日至同年4月2日接續將店內金額據為己有，侵占33萬3000元「幫自己下單購買彩券」，直到張男核對款項發現短缺，才知道是自家員工「暗槓」，氣得報警提告。

法官勘驗店內監視器畫面、投注單後，再加上彭男坦承一切，認定其犯行，且認為彭男身為店員應盡忠職守，卻為一己私利，擅自挪用店內款項，考量彭男目前已償還張男11萬4600元，仍積欠21萬8400元，雙方也未達成和解，最終依業務侵占罪，將彭男判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。


【更多新聞】

高中開始苦追！21歲單戀男持刀闖教室　搶手機逼心儀女大生加LINE　下場慘爆

怪男搭捷運「腿開開狂抖」！見老婆露尷尬貌　他霸氣護妻怒瞪…下秒竟遭重摔

影／慘遭恐怖大火奪命！雲林11歲男童在校成績優異　同學們稱他「美術天才」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

大貨車右轉「輾斃女騎士」！司機下車一看…死者竟是高中同學

科技新貴騙吃8女「背景揭密」！長髮妹4年被吸乾…見Line「神秘群組」崩潰

快訊／颱風掀大浪！綠島3潛水客離岸50公尺溺水　海巡急出動

高雄國際花卉園區焦屍身分曝　前妻：他多次傳訊息想輕生

「野馬」跑車闖紅燈撞翻小貨車　桃園春日路不到10小時2起翻車事故

分手後想啪遭拒…高雄男惱羞「狠砍女高中生25刀」！削掉頭皮、斷2指下場曝

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

大貨車右轉「輾斃女騎士」！司機下車一看…死者竟是高中同學

科技新貴騙吃8女「背景揭密」！長髮妹4年被吸乾…見Line「神秘群組」崩潰

快訊／颱風掀大浪！綠島3潛水客離岸50公尺溺水　海巡急出動

高雄國際花卉園區焦屍身分曝　前妻：他多次傳訊息想輕生

「野馬」跑車闖紅燈撞翻小貨車　桃園春日路不到10小時2起翻車事故

分手後想啪遭拒…高雄男惱羞「狠砍女高中生25刀」！削掉頭皮、斷2指下場曝

「海警插紅旗」竟讓遊客繼續下水！　墾丁業者被勸竟怒嗆：要讓我們賺錢

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視暴衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

19歲男援交遇真愛　他戀上33歲個工姐姐

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

保時捷自撞亡！駕駛是朝陽科大教授

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

女騎士狂拍違停車輛！駕駛控「檢舉達人」　她下場曝光

「神鬼婦人」侵占鄰房　丟光家具花28萬裝潢自己住

女友訂婚日捲18萬聘金落跑　準新郎飯店迎娶傻眼

更多熱門

相關新聞

竹山彩券行旺爆　曾開出3次今彩539頭獎

竹山彩券行旺爆　曾開出3次今彩539頭獎

威力彩終結史上最長47連槓，31.2億元頭獎終於在昨晚開出，獎落台北市大安區、南投縣竹山鎮，由2注幸運兒均分，扣稅後實得金額約12.5億元，創下單注獎金史上第8高紀錄。位於台北、開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」老闆娘透露，近日騎樓有蝙蝠飛落，心有預感「要開出頭獎了」，沒想到居然成真；而位於竹山鎮的「大運發商行」距紫南宮僅68公尺，不只昨晚開出威力彩頭獎，過往更曾開出3次今彩539頭獎，財運相當旺。

大安「彩盈寶」接連神巧合　店內彌勒佛來歷曝光

大安「彩盈寶」接連神巧合　店內彌勒佛來歷曝光

「5年前頭獎」藏驚人巧合　撞號嚇歪彩券行

「5年前頭獎」藏驚人巧合　撞號嚇歪彩券行

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸

拚威力彩頭獎！虎尾1彩券行號召集資36萬包牌

拚威力彩頭獎！虎尾1彩券行號召集資36萬包牌

關鍵字：

投注彩券行

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面