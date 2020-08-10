上班暗槓帳款33萬！彩券行神鬼店員爽幫自己投注　2個月後才被老闆發現　





▲彩券行店員於上班時間「自肥」，2個多月內偷走店裡帳款33萬3000元，替自己下注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名彭姓男子擔任彩券行期間，竟趁張姓老闆不注意，接續「偷店內金額」來下注，金額高達33萬3000元，直到張男發現款項短缺，整起事件才因此曝光。對此，日前彰化地院審理後，依業務侵占罪將彭男判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，彩券行的營運方式為張男預先於投注機帳戶內儲值現金，再由店員替客人下單，扣除該投注機帳戶內金額後，便能開始投注；孰料，彭男竟利用店員之便、可持有帳戶金額的機會，自2018年1月23日至同年4月2日接續將店內金額據為己有，侵占33萬3000元「幫自己下單購買彩券」，直到張男核對款項發現短缺，才知道是自家員工「暗槓」，氣得報警提告。

法官勘驗店內監視器畫面、投注單後，再加上彭男坦承一切，認定其犯行，且認為彭男身為店員應盡忠職守，卻為一己私利，擅自挪用店內款項，考量彭男目前已償還張男11萬4600元，仍積欠21萬8400元，雙方也未達成和解，最終依業務侵占罪，將彭男判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。



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