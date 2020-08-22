北市男儲值7萬要彩券行「幫下注」秒用光　求「再補5萬」...人間蒸發

▲男子在彩券行儲值7萬元，但用光後再要求店家先下注5萬，卻就此人間蒸發。（圖／畫面翻攝爆料公社二社）



記者邱中岳／台北報導

1名男子在19日跑到萬華某彩券行買彩券，每次下注面額約2至3萬元，事後還在店家儲值7萬元，要求女店員幫忙下注，但等到儲值金額沒了之後，又要求店家先幫忙下注，最後拖欠5萬元，讓店家相當無言。

警方調查，1名男子在19日跑到康定路一家彩券行，並在店內下注彩券，每張面額約2至3萬元，起初還有拿中獎的彩券來兌換，甚至還在店內儲值約7萬元，要25歲的紀姓女店員協助用通訊軟體下注。

每次男子要求下注，女店員都會報告下注時間、下注金額以及將彩券拍照給男子看，但最後男子7萬元差不多要用完，店家也告知「要先再補錢進來才能下注」。

男子卻告知店員有張彩券有中，等到領獎就可以兌換，央求小姐先幫忙下了一張約5萬元的單，並允諾最後會匯款給店家，店家也依約提供帳戶給對方，但之後打電話卻沒人接。

甚至連平時下注的通訊軟體也換掉了，男子從此消失不見，氣得店家在臉書社團上抱怨，警方也找到被害店家，店家也將於22日打烊後前往派出所說明。

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