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全球首款「螢幕下鏡頭」手機！中興通訊Axon 20 5G下月登場

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▲▼中興通訊Axon 20 5G。（圖／翻攝自微博）

▲中興通訊Axon 20 5G號稱「完美消除」前置鏡頭。（圖／翻攝自微博）

記者王曉敏／綜合報導

「滿版螢幕」近年來一直是各大手機廠追求的目標，進而衍伸出瀏海螢幕、挖孔螢幕及彈出式前鏡頭等各種替代方案，不過令人沒想到的是，中國大陸設備製造商中興通訊搶先其他大廠揭露了全球首款「螢幕下攝影鏡頭」手機，預計將在9月1日正式發表。

中興通訊20日於官方微博釋出新機Axon 20 5G發表會預告影片，宣告將於9月1日發表全球首款螢幕下鏡頭手機。影片中的變色龍不斷吃掉駐足於螢幕上的小昆蟲，加上影片末尾「完美消除」4個字，暗示該機款將不會有任何阻擋螢幕嵌入式鏡頭。

▲▼中興通訊Axon 20 5G。（圖／翻攝自微博）

▲中興通訊Axon 20 5G外觀。（圖／翻攝自微博）

中興通訊終端事業部總裁、Nubia技術有限公司總裁倪飛日前也在個人微博上發出Axon 20的宣傳圖片，正面實現了完美的滿版視覺效果，沒有瀏海、水滴，也沒有螢幕挖孔或升降結構，背面則配備4鏡頭，背蓋有著雷射反光效果。

據陸媒《快科技》報導，AXON 20 5G採用6.92吋OLED螢幕，解析度為2460×1080，最高配備12GB RAM／256GB ROM，前置3200萬畫素鏡頭，後置6400萬+800萬+200萬+200萬4鏡頭，電池容量為4120mAh。

▲▼中興通訊Axon 20 5G。（圖／翻攝自微博）

▲中興通訊微博貼文。（圖／翻攝自微博）

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