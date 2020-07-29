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中興手機前CEO曾學忠加入小米　擔任手機部總裁

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▲▼中興手機前CEO曾學忠加入小米　擔任手機部總裁。（圖／翻攝小米）

▲曾學忠曾任中興手機CEO。（圖／翻攝小米）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團29日宣布，任命前中興通訊執行副總裁、中興手機CEO曾學忠出任集團副總裁、手機部總裁，負責手機產品的研發和生產工作。

根據陸媒報導，曾學忠擁有20多年的通信行業從業經驗，曾任中興通訊執行副總裁、中興手機CEO，和紫光集團全球執行副總裁、紫光股份總裁、紫光展銳CEO，是傑出的企業管理者和通信行業專家，在手機和上游核心器件領域均有卓越表現。

▼曾學忠（左）與小米創辦人雷軍（中）、林斌（右）合照。（圖／翻攝小米）

▲▼中興手機前CEO曾學忠加入小米　擔任手機部總裁。（圖／翻攝小米）

加入小米前，曾學忠擔任深圳市匯芯通信技術有限公司董事長兼總經理，匯芯通信是由深圳市福田區政府、力合科創集團、南方科技大學聯合29家5G產業鏈上下游龍頭企業和上市公司共同發起成立的，專注於5G通信領域前沿技術和共性關鍵技術的研發供給、轉移擴散和首次商業化的高科技公司，也是小米集團戰略投資的公司。

據了解，曾學忠將繼續擔任匯芯通信董事長，今後，小米將與匯芯通信繼續展開戰略合作，並全力支持匯芯通信的業務開展。

去年以來小米已吸引了大批中國手機行業的人才加盟，其中包括盧偉冰、常程、楊柘等一大批高管。

在曾學忠加盟的同時，小米宣布成立集團戰略委員會，負責集團戰略規劃。集團董事長兼CEO雷軍出任該委員會主席，集團副董事長林斌、集團首席戰略官王川分別出任副主席、委員，向雷軍匯報。

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