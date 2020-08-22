香港增26例確診「7本土源頭不明」　9/1起全民普篩

▲香港在亞博館設立港版方艙醫院。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港新冠肺炎疫情持續。據香港特區政府衛生署及醫院管理局通報，截至今天凌晨0時，香港新增26例新冠肺炎確診病例，連續20日新增確診病例數低於百例，但在其中24例本地確診病例中，有7例源頭不明。

香港特區政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，26例確診中，有2例為輸入性病例，均為從印度返港的嬰兒，24例為本地確診病例，累計病例達4658例。

▲香港特首林鄭月娥日前率領部會首召開記者會，說明新冠肺炎疫情情況。（圖／路透）

張竹君說，本地的確診病例中，有17例與之前的病例有關，其中12例為家人朋友相聚時受感染的，有7例源頭不明，另外還增加了20多例初步確診病例。

為應對疫情，香港特別行政區政府21日宣布，「普及社區檢測計劃」將於9月1日展開。目前50名來自廣東多地公立醫院的核酸檢測人員，21日下午在廣州集結完畢後，已經抵達香港，將幫助香港進行更多、更廣泛的核酸檢測。



香港特首林鄭月娥表示，經過港澳辦統籌，國家衛健委協調，中央政府支援，香港全民普及社區檢測採取自願性，將從9月1日開始，希望在兩周內完成。她坦言，第三波疫情來勢洶洶，未來一周是關鍵時刻，看確診個案上升或下降，之後會再視狀況，討論是否恢復晚間餐廳內用，以及重開電影院、運動場所等地。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。