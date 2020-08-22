快訊／14執政縣市入境普篩？　國民黨發出最新聲明！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者徐政璿／台北報導

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻被指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發軒然大波。對此，國民黨前副祕書長張雅屏認為「裝睡的政府叫不醒」，呼籲由國民黨執政14縣市實施聯合普篩。不過，國民黨稍早發出聲明回應，表示「尊重地方政府意願及資源」。

國民黨副秘書長李彥秀表示，基於入境普篩是黨內共識，但中央政府卻遲遲沒有作為，黨內自然有地方政府能否多做點事情的討論。針對各種意見，當然都很歡迎，也會審慎評估，但是仍須尊重地方政府意願及資源。

李彥秀強調，彰化縣找出的485例，代表現在中央政府的防疫措施還有漏洞，因此中央政府跟地方政府應該共同討論如何補破網，而不是四處指責彰化縣政府的做法有違規定。

李彥秀說，畢竟外界對新冠肺炎病毒還在了解中，所以防疫的作為也該是滾動式的檢討改進，圍堵防疫漏洞不應該分藍綠縣市，而是要中央地方共同努力。

新北市長侯友宜22日受訪時則表示，「中央應該要重視，隨時不斷地調整步伐，滾動式調整，該入境普篩、強化居家檢疫，這些步驟的調整，中央更應該跟地方並肩站在一起作戰，所以我們的病毒就是我們的敵人，我們只有同心齊力一起走」。

至於會不會針對新北市做全面性的普篩？侯友宜指出，「目前新北市跟中央一定是並肩作戰，那我們希望在入境者普篩這個部分，我在今年3月份就不斷地強調阻絕於境外，我相信中央都聽到了，所以我希望中央重視地方的聲音，大家一起來面對疫情，滾動式的修正調整步伐」。