輕颱巴威就在家門口！北北基「時晴時雨」　西半部午後迎大雷雨

記者李宜秦／台北報導

今年第8號颱風巴威生成，氣象局指出，今日上半天北部、東部水氣增多，斷斷續續都有降雨，受到外圍環流雲系移入影響，南部地區在下半天也有雨勢，且可能出現局部豪雨。

▲伍婉華技正說明巴威颱風最新動態。（圖／記者張榮恩攝）

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▲氣象局針對輕颱巴威發布海警。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日下午2點巴威已抵達花蓮東方海面，持續往北方移動，明日到達琉球群島附近時，有機會增強為中颱。受颱風影響，今日北部、東部海面浪高已達3米，北部、東半部、恆春半島等沿海空曠地區有強陣風，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼等地有長浪，海面較不平靜。

伍婉華指出，颱風外圍環流一波波的靠近陸地，從雷達回波圖來看，只要「橘紅色」的部分接觸到陸地，當地就會下起強降雨，今日台中、南投、台東、高雄、屏東已出現大雨。

▲雷達回波圖。（圖／氣象局）

伍婉華表示，今日基隆北海岸、東半部、南部、南投山區、大台北山區、台中山區、雲嘉山區都有局部大雨。明日颱風移動到東北方海面，雖遠離台灣，但環流仍有影響，各地天氣不穩。

伍婉華表示，今晚到明晨宜蘭、花蓮的降雨會逐漸緩和，不過西北部、南部仍有降雨，且可能出現瞬間較大雨勢，明天整天天氣不穩，各地都有陣雨或雷雨，雨勢則須視颱風移動情況而定。

▲各國預測巴威路徑圖。（圖／翻攝自NCDR）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風正在逐漸遠離台灣，如果巴威持續往東北移動，警報維持的時間可能就不會太長，當然路徑也有更靠近台灣的可能，但就目前預報上來看，機率偏低，因此陸上警報發布的機會也偏低。



不過由於颱風比預期的早形成，且位置相當靠近台灣，高屏的對流輻合帶「提早」發生了，這也意味著南部平地要開始提防長時間的大雨，尤其是高雄和屏東，雨勢有可能比預期還要大。

▲巴威逼近宜蘭外海，全台天氣不穩。（圖／氣象局）

臉書專頁「天氣即時預報」指出，今日中午前，「東部、北北基、南部」受颱風環流影響，易有陣雨，尤其「高屏沿海」目前雨勢多。中午後，「東部、北北基」持續有陣雨，而「西半部」要注意午後大雷雨。今日的大稻埕煙火節也可能有微陣雨。

周日颱風遠離，引進西南風，中南部未來一周都有驟雨，北東部則須嚴防午後雷雨。

▲氣象局已發布大雨特報。（圖／氣象局）