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救難員整夜泡西湖搜救　落水遊客「早已上岸回家」故意反方向落跑

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▲▼救難員整夜泡西湖搜救　落水遊客「早已上岸返家」故意往反方向游。（圖／翻攝錢江晚報）

▲大批警、消、醫護在現場待命。（圖／翻攝錢江晚報）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省杭州市知名景點西湖20日晚間傳出有一名男遊客落水，大批救援人員隨即下水展開搜救。但令人傻眼的是，救援人員搜救到快天亮，才發現落水的男遊客早已自行上岸回家，調查後更得知，男遊客在水中就知道事態嚴重，為此特別掉頭，往反方向游上岸。

根據陸媒報導，西湖消防救援隊當晚8點半發現一名男子從西湖斷橋的東側仰面落入水中，立即派出13人趕往現場救援。隨後，警方、水上公安、民間救援隊及醫護人員也都趕到現場協助。

▼救難人員整晚泡在水中搜救。（圖／翻攝錢江晚報）

▲▼救難員整夜泡西湖搜救　落水遊客「早已上岸返家」故意往反方向游。（圖／翻攝錢江晚報）

人命關天，搜救人員在水中展開大範圍搜索，醫護及警方也在現場待命，救援工作一直進行到凌晨3點都還在持續，但搜救人員仍未在水中發現男子的蹤影，只打撈到了疑似為男子所穿著的白色襯衫、黑色皮帶、灰色褲子，以及黑色皮鞋。

令人傻眼的是，凌晨4點時，救援人員突然接到警方通知，原來落水的男子已經自行上岸返家，且經過調查，男子在水中就已經發現有大批救援人員在岸上聚集，知道事態嚴重，還特別掉頭，往反方向的西湖南岸游去，並自行上岸離開。

得知男子已經返家，救援人員感到相當無奈，水上派出所民警周翔軍表示，以前碰到的救援不少，但像這次這種情況，真的是第一次碰到，「大家泡在水裡辛辛苦苦，最後這個人就這樣離開了，我只能說，只好替弟兄們嘆嘆氣。」

▼落水遊客被發現「故意往反方向」游上岸。（圖／翻攝錢江晚報）

▲▼救難員整夜泡西湖搜救　落水遊客「早已上岸返家」故意往反方向游。（圖／翻攝錢江晚報）

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