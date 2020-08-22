LIVE／南部越晚雨越猛！巴威估成中颱　氣象局14:40最新說明

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第8號颱風「巴威」今日生成，氣象局已經於10:30發布海上警報，氣象局表示，巴威今日離台灣最近，北台灣上午已有雨勢，南台灣則是越晚雨越大，甚至可能有局部豪雨。巴威明日逐漸遠離台灣，氣象局預估明日上半天就會解除海警。

▲伍婉華技正說明巴威颱風最新動態。（圖／記者張榮恩攝）

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氣象局簡任技政伍婉華指出，巴威在今早11點已來到花蓮東方海面，持續往北北東方向移動，現在到今晚是離台灣最近的時候，北部、東北部、南部海面浪高已達2米，北部、東部、恆春沿海有強陣風，各地海面風浪增大。

伍婉華表示，巴威的環流系統從昨晚到今日不斷增強，環流的一波波雲系將影響台灣陸地，各地天氣不穩，會斷斷續續的下雨，也可能還會出現局部大雨。今日上午基隆北海岸、宜花、大臺北山區有局部大雨，中午以後南部、雲嘉山區、南投也會出現雷雨或大雨。



伍婉華指出，今日時序越晚，南部的雨勢就會越大，可能出現局部豪雨。目前巴威以時速10幾公里的速度往北移動，之後就會往東移漸漸離開台灣，明日則往琉球移動、遠離台灣，但天氣仍不穩定，各地會有斷斷續續的降雨。未來往北移動的過程中，強度還會再增強，大約通過北緯30度、往南韓方向前進後，就會增強為中颱。

▲巴威颱風最新路徑。（圖／氣象局）

▲氣象局已發布大雨特報。（圖／氣象局）





