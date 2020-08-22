楊潔篪飛抵釜山！入場先談「習近平訪韓」...求拉攏美友邦破封鎖

▲中共外事辦主任楊潔篪飛抵南韓釜山。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪結束新加坡出訪行程後，於昨（21）日下午5時抵達南韓釜山金海國際機場，開始2天1夜訪韓行程，今（22）日上午9時30分進場與韓方人員展開會談。

楊潔篪22日上午與南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）展開會談、共進午餐，除預計協商中國國家主席習近平今年內訪韓事宜外，還討論韓中兩國高層交流、合作抗疫、韓半島（朝鮮半島）情勢、美中兩國爭端等。

綜合韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》，稍早於上午9時30分，韓中兩國代表已在釜山威斯汀朝鮮酒店展開會談，目前青瓦台尚未對外公開任何細節，僅表示主要議題為討論習近平訪韓，其餘則為韓中兩國共同抗疫、雙方政府高層交流事宜、香港版國安法、華為、抖音，以及美國在戰略上為孤立中國而全面推進的「經濟繁榮網絡（EPN）」。

楊潔篪訪韓正值美韓聯合軍演時期，分析指出，楊潔篪可能欲拉攏南韓，以求突破周邊國家所組成的「反中陣線」。

現場採訪的記者在楊潔篪入場前，詢問習近平年內訪韓的可能性，不過楊潔篪守口如瓶、未透露任何細節。

待會談行程結束後，徐薰將在飯店接受新冠肺炎（COVID-19）篩檢，直至結果出爐約須等待6個小時，若為陰性，則可返回首爾。

據悉，楊潔篪是新冠肺炎在全球爆發大流行後，首位出訪南韓的中國官員。韓方表示，依照中方意願，才決定在釜山展開會談，行程內不會與南韓總統文在寅會面。

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