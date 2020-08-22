　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

楊潔篪飛抵釜山！入場先談「習近平訪韓」...求拉攏美友邦破封鎖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中共外事辦主任楊潔篪飛抵南韓釜山。（圖／達志影像）

▲中共外事辦主任楊潔篪飛抵南韓釜山。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪結束新加坡出訪行程後，於昨（21）日下午5時抵達南韓釜山金海國際機場，開始2天1夜訪韓行程，今（22）日上午9時30分進場與韓方人員展開會談。

楊潔篪22日上午與南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）展開會談、共進午餐，除預計協商中國國家主席習近平今年內訪韓事宜外，還討論韓中兩國高層交流、合作抗疫、韓半島（朝鮮半島）情勢、美中兩國爭端等。

綜合韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》，稍早於上午9時30分，韓中兩國代表已在釜山威斯汀朝鮮酒店展開會談，目前青瓦台尚未對外公開任何細節，僅表示主要議題為討論習近平訪韓，其餘則為韓中兩國共同抗疫、雙方政府高層交流事宜、香港版國安法、華為、抖音，以及美國在戰略上為孤立中國而全面推進的「經濟繁榮網絡（EPN）」。

楊潔篪訪韓正值美韓聯合軍演時期，分析指出，楊潔篪可能欲拉攏南韓，以求突破周邊國家所組成的「反中陣線」。

現場採訪的記者在楊潔篪入場前，詢問習近平年內訪韓的可能性，不過楊潔篪守口如瓶、未透露任何細節。

待會談行程結束後，徐薰將在飯店接受新冠肺炎（COVID-19）篩檢，直至結果出爐約須等待6個小時，若為陰性，則可返回首爾。

據悉，楊潔篪是新冠肺炎在全球爆發大流行後，首位出訪南韓的中國官員。韓方表示，依照中方意願，才決定在釜山展開會談，行程內不會與南韓總統文在寅會面。

►為習近平「年內訪韓」鋪路！楊潔篪確定21日抵釜山...時值美韓聯合軍演

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
LIVE／巴威生成最新路徑　氣象局說明動態
國光女神熟睡「遭親爸摸大腿內側」！父解釋原因…她聽完超害怕
快訊／泫雅「迷走神經性暈厥」　暫停演藝活動
國民黨14縣市擬聯合實施入境普篩　「裝睡政府叫不醒」
巴威「還會變胖」估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本政策再放寬！8月底「外國留學生」可入境　國費留學生衝第一波

感染半島！南韓新冠病毒「全境擴散」激增332人染疫...警強行搜索教會

鵪鶉蛋包裝寫著「請享用健康生命」！網友不忍心吃：超有罪惡感

秘密反槓川普！TikTok開打司法戰　控美禁令「根本違法」怕淪為賤賣

普丁政敵納瓦尼「空運德國治療」救護專機起飛　他仍陷昏迷中

楊潔篪飛抵釜山！入場先談「習近平訪韓」...求拉攏美友邦破封鎖

完事後驚覺糗大！變態小哥「強逼大眼萌妹」　怕遭指認…抄手邊石塊砸腦滅口

「會有數百萬人喪命」！比爾蓋茲嘆：疫情最糟時刻還沒到

大阪車站挖1500具人骨　竟都30歲就死亡「骨骸早病變」生前故事超悲涼！

吳釗燮投書美媒　「接納台灣參與聯合國」喊話：專制國家壓制違反平等原則！

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

BL劇男神卞慶華DIY片外流「謝忻也看過」　自認「被誘騙」：像好朋友這樣的聊天...

日本政策再放寬！8月底「外國留學生」可入境　國費留學生衝第一波

感染半島！南韓新冠病毒「全境擴散」激增332人染疫...警強行搜索教會

鵪鶉蛋包裝寫著「請享用健康生命」！網友不忍心吃：超有罪惡感

秘密反槓川普！TikTok開打司法戰　控美禁令「根本違法」怕淪為賤賣

普丁政敵納瓦尼「空運德國治療」救護專機起飛　他仍陷昏迷中

楊潔篪飛抵釜山！入場先談「習近平訪韓」...求拉攏美友邦破封鎖

完事後驚覺糗大！變態小哥「強逼大眼萌妹」　怕遭指認…抄手邊石塊砸腦滅口

「會有數百萬人喪命」！比爾蓋茲嘆：疫情最糟時刻還沒到

大阪車站挖1500具人骨　竟都30歲就死亡「骨骸早病變」生前故事超悲涼！

吳釗燮投書美媒　「接納台灣參與聯合國」喊話：專制國家壓制違反平等原則！

快訊／巴威颱風發海警！離島蘭嶼4船班取消　770旅客行程受影響

電腦公司上班！同事「組裝+重灌」忙2小時　他20分鐘搞定...卻被開除了

都沒抽到券也沒關係！頂新和德小青蛙劇團　23日免費看戲送好禮

美網／錦織圭第二次檢測仍陽性、發燒38度　很可能無緣出賽

費城人跟紅襪完成4人交易　補強全聯盟最破爛牛棚

日本政策再放寬！8月底「外國留學生」可入境　國費留學生衝第一波

陸起草「宴席節約規範」　設「專業點菜師」禁誘顧客點太多

開刀完聽到一老一少說「我去創治那一個」　台中男驚：還好有拜媽祖

感染半島！南韓新冠病毒「全境擴散」激增332人染疫...警強行搜索教會

與人夫「線上結婚」嗲傳夢中等你～　網遊小三挨告喊冤：臉都沒看過...法官說話了

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

國際熱門新聞

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

戲院沒別人形同包場！情侶騎乘啪啪啪　監視器全都錄

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

女街友將臨盆　護理師路邊協助分娩

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

以色列16歲少女酒後遭逾30男輪暴

大阪車站挖1500具人骨　竟都30歲就死亡「骨骸早病變」

南韓前總統幕僚：金正恩照片都偽造

比利時情侶4個月玩遍台灣　離別前夕不捨哭了

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

WHO盼「2年內」結束新冠肺炎大流行

女兒病死沙發　母去酒吧冷回：她裝的

更多熱門

相關新聞

陸日增22例境外輸入　無本土確診

陸日增22例境外輸入　無本土確診

繼6、7月北京、遼寧、新疆、廣東陸續復發本土確診後，近日大陸本土疫情轉趨和緩。據國家衛健委22日早通報，8月21日0—24時，全國報告新增診病例22例，均為境外輸入病例（上海13例，河北3例，山東3例，陝西2例，福建1例）。

冬天恐疫情+流感　賴清德籲做好3件事：防疫才能不敗

冬天恐疫情+流感　賴清德籲做好3件事：防疫才能不敗

快訊／陳時中臨時記者會下午2時召開

快訊／陳時中臨時記者會下午2時召開

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

關鍵字：

日韓要聞南韓釜山中國楊潔篪習近平徐薰訪韓新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

準颱風「巴威」近距離北上！週六這區防「豪雨彈」

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面