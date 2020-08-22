泰山女外送員停紅燈遭拔鑰匙、砸手機　警速逮怪男強制送醫

▲泰山女外送員停紅燈遭怪男拔鑰匙、摔手機，。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名熊貓女外送員21日晚間10時許騎車外送，經過泰山區明志路二段及中華街口時，遭到一名精神不穩定的張姓男子鎖定，不僅將她的機車鑰匙丟到隔壁鐵皮屋屋頂，還將支架上的手機拿起摔飛5、6公尺遠，女外送員嚇得直說「你幹嘛」，許多民眾在旁目擊卻沒趕上去幫忙，眼睜睜看著張男徒步離去，警方獲報後循線將他帶回偵辦。

據查證，張姓男子（32歲）是轄區派出所的列管人口，女外送員指稱在中華街時張男就對她騷擾，隨後在明志路二段又攔住等紅燈的女外送員，扯手機並將機車鑰匙丟鐵皮屋頂，誇張行徑讓一旁路人不知所措；隨後張男又在泰林路二段搶走等待取餐的另名男外送員手機並摔壞，外送員上前理論，張男還想拔走機車鑰匙，與外送員發生拉扯，導致外送員手指受傷，隨後則趁機逃逸。

警方獲報後立即循被害人描述的特徵，鎖定轄區可疑男子，迅速逮人，全案依傷害罪及毀損罪移送法辦。因張案男子疑有情緒不穩定情事，警方為防止男子再有類此暴力行為，經聯繫消防人員後，已強制送醫治療。

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