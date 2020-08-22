順柯P！檢疫者續住防疫旅館　柯文哲：中央地方合作補破口

記者陳家祥／台北報導

台北市政府觀傳局21日公布違規收治檢疫者的旅館名單，共有18家業者觸法，市府要求於28日前改善否則將開罰。對此，市長柯文哲表示，過程也沒辦法說1、2、3叫人家馬上搬旅館，所以我們也給他幾天時間處理掉，「不過至少這次中央跟地方合作這破口有補起來了」。

▲民眾黨主席柯文哲出席港湖區服務處成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲22日上午出席民眾黨港湖區服務處成立大會，會前受訪被問到公布收治檢疫者旅館名單，但有業者喊冤，說是中央觀光局安排的，覺得不公平。柯表示，目前台灣社區感染幾乎是沒有，現在要防堵的是境外移入，所以這也是為什麼一開始講說境外移入不要去駐日租套房跟非防疫旅館，「因為那讓我們沒辦法控制，如果他這在防疫旅館或是在民政系統監督下，這我比較有把握」。

「不要說我們什麼逆時中。」柯文哲說，其實講得有道理中央聽一聽，他們內部也會討論，且中央疫調小組裡面，不管黃立名、張上淳等，以前都是同事，「所以大家聽一聽，有道理也會採用」。

柯文哲說，後來中央也決定境外移入住在防疫旅館，至少讓防疫的破口捕起來，當然這個過程也沒辦法說1、2、3叫人家馬上就搬離旅館，所以也會給他幾天時間處理掉，「不過至少這次中央跟地方合作這破口有補起來了」。