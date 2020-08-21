林欽榮辭教職任高雄副市長　柯文哲：年資到可領月退也不需要教職

記者陳家祥／台北報導

新任高雄市長陳其邁將在下周上任，昨公布大部分名單，其中前台北市副市長林欽榮，確定出任高雄市副市長之一。對此，林的前長官、台北市長柯文哲表示，林欽榮是都市計畫專家，陳其邁應該是認為現階段高雄需要一個新的都市規劃才會找他去，「我想他應該是照他的專長去決定人選」。

▲台北市警察局21日舉行家庭親子日，台北市長柯文哲出席。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲21日上午出席北市警局親子日活動。對於林欽榮以歸建學校為由請辭北市副市長，如今高雄市出任副市長卻是辭去教職，柯不以為意表示，「如果年資累積到了可以領月退，也不需要那個」。

媒體追問，會不會認為林欽榮在北市4年做2年、去高雄2年拚4年？柯文哲笑說，「不會啦，我們那東區門戶畫西區門戶計畫當時他也是規畫人，只是他規畫完我們把他努力完成」。

另外，近來爆出的捷運信義安和聯開案，時任副市長的監委陳景峻被移送政風處，但陳喊冤稱林欽榮才要負責？柯文哲說，這實在很冤枉，「拜託，那是簡舒培在市議會總質詢要求送政風」，自己立場是要送政風，反正自己知道沒有拿錢、也沒有幹什麼壞事，要送政風就送政風。

柯文哲強調，公務機關送政風以後，後面調查結果臉市長要看都不能看，「說什麼劍指小英，拜託，案子都在廉政署、地檢處，我什麼都不知道」；至於簡舒陪稱是市府高層爆料？柯反問，「那你去問簡舒培，哪一個高層？」