非防疫旅館收檢疫者　柯文哲：傍晚不能清楚交代就公布旅館名單

記者陳家祥／台北報導

北市府日前籲接待居家檢疫者的非防疫旅館業者，儘速移置旅客至防疫旅館，而截至20日統計，還沒完全移走檢疫者的業者數量落在20家上下，還有時間做清場，預計21日下午5點公布名單。對此，柯文哲表示，到今天傍晚你不能清楚交代你要怎麼處理，就公布旅館名字。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，8月中有38家非防疫旅館之旅宿業者收住約400多位居家檢疫者。北市觀傳局已逐一聯繫收住居家檢疫者的旅館，大多表示將配合市府政策，將居家檢疫者移往合法旅館；也有旅館表示將研議申請防疫旅館。

根據北市觀傳局資料，目前台北市現有防疫旅館42家、總計2939間房間外，預計將在15天內增加5家防疫旅館、860間房間；統計迄今仍有13家旅館（約1,000間房間）仍在申請中。

北市府設下的旅館自行處理大限將在21日傍晚5點截止，市長柯文哲上午出席北市警局親子日活動後受訪表示，早上黃副市長問要怎麼處理，「我覺得這樣，今天所有非防疫旅館，有收治境外旅客的，一定要交代清楚」，如果說好時間到了，不會說為了1天一定要把人趕出去，不會幹這種事，「到今天傍晚你不能清楚交代，你要怎麼處理，我就公布旅館名字」。

至於一般旅館收治居家檢疫旅客是否能懲處？柯文哲說，還是有懲處辦法，但是解決問題才是最重要的，「懲罰人不是目的，解決問題才是目的」。