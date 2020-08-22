吳釗燮投書美媒：國際接納台灣加入聯合國「永不嫌晚」

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

外交部長吳釗燮投書美媒《喬治亞亞洲時報》（Georgia Asian TImes），表示台灣不僅在疫情期間向全球80多國提供醫療援助，也與理念相近的民主國家合作研發疫苗。他認為，台灣有能力參與國際事務，在今年聯合國憲章簽署75週年之際，接納台灣參與聯合國永不嫌晚。

在這篇以「Recover Better Together? Taiwan Can Help」為題的投書中，吳釗燮表示，台灣因應疫情採取各項措施與成效，也向全球80多國提供醫療口罩、防護衣等防護設備，並與理念相近的民主國家合作研發藥物、疫苗，共同對抗疫情。吳釗燮強調，儘管國際社會意識到台灣被世衛組織（WHO）體系排除，但中國大陸仍錯誤引述聯合國2758號決議。

▲外交部長吳釗燮投書喬治亞亞洲時報，籲國際接納台灣加入聯合國。（圖／翻攝自Georgia Asian Times）

他指出，聯合國缺少台灣參與是國際社會的損失，台灣在性別平等、經濟成長等已達經濟合作暨發展組織（OECD）國家水準，且台灣也長期協助亞、非、拉丁美洲等地夥伴國家執行廢棄物管理與防災等領域發展，若能參與聯合國和動、會議與機制，台灣可以做得更多。

吳釗燮表示，台灣2300萬人被拒絕進入聯合國，這種源於專制國家的錯誤主張與施加的壓力，違反聯合國普遍性與平等原則的成立宗旨，他認為，今年適逢聯合國憲章簽署75週年，期盼聯合國與其會員國有更美好的永續發展未來，台灣已經做好準備，願意且能夠加入聯合國，接納台灣參與聯合國永遠不會太晚。