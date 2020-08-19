吳斯懷批外交部「做文章自嗨」：吳釗燮不是台灣國部長

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」正式掛牌，外交部17日晚間於臉書分享消息，並表示「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 （酥胡~ 」引發熱議。對此，立委吳斯懷19日在臉書痛批，總統蔡英文領導的政府，全面執政、國會過半，想搞台獨就大膽公投或修憲，不要說一套做一套，小鼻子小眼的在一些名稱上做文章自嗨。

吳斯懷指出，索馬利蘭脫離索馬利亞，獨立成為「索馬利蘭國」，各國為避免得罪索馬利亞，都不敢給予外交承認。與索馬利蘭互設辦事處，對台灣的外交空間及國際參與而言，完全沒有幫助，還要擔心跟一個不被其他非洲國家承認的國家過從甚密，會引發其他非洲國家不滿。

吳斯懷強調，大家睜大眼看著中華民國外交部，未來要付多少錢給這個全世界都不承認的「國家」。

針對外交部長吳釗燮稱駐索馬利蘭代表處是目前所有外館中，唯一以「台灣」為名運作的外館，吳斯懷認為是失格的說詞。他表示，請吳釗燮弄清楚他當的是中華民國外交部長，不是台灣國部長，有本事把剩下的15個邦交國外館全部改名為台灣，那才真的是意義很重大。

另外，對於外交部發言人歐江表示，外交部尊重並肯定小邊的創意一事，吳斯懷表示，「請問發言人，外交部誰說的話算數？尊重並肯定小編的創意代表部長非常認同這種表述及輕挑的用語？要不要尊重國人的看法？」

▼吳斯懷19日臉書貼文圖片。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷）