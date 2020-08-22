　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「看病比篩檢便宜」陳時中拒普篩！江守山怒轟：醫生的命也是命

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼陳時中上周玉蔻廣播節目「逆時中」海嘯反撲？「阿中部長」跌落神壇危機。（圖／記者屠惠剛攝）

▲指揮官陳時中多次受訪時堅決拒絕普篩。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

近日全台焦點莫過於「彰化」！因為篩檢居家檢疫中的無症狀個案，遭指揮中心下令政風處調查，引起軒然大波，進而讓普篩話題再次浮上檯面。指揮官陳時中日前指出，台灣民眾有症狀都會就診，等於第一線醫療人員幫大家普篩，加上看診比篩檢便宜，認為無普篩需要。對此，腎臟科名醫江守山怒嗆陳時中「醫生的命也是命」。

台灣究竟要不要普篩吵不停！陳時中日前受訪時表示，「台灣其實是透過醫療人員幫大家普篩，因為台灣有症狀的人幾乎都會去看病；而這些病患必定會經過第一線的人員去診斷，選出有可能性的去篩選」，加上台灣看醫生比篩檢便宜很多，所以我們國家力量有辦法去做這道防護。

請繼續往下閱讀...

陳時中再指，台灣人愛看病、健保普及性又高、第一線的醫療人員又肯負責，自己對於醫療界非常自豪，第一條防線非常強，世界各國都難以學習。

腎臟科醫師江守山18日在粉專開炮「醫生的命也是命！」痛批原來醫療系統的大家長拒絕入境全篩的原因，是因為醫師看診費用較便宜、試劑比較貴，「部長知不知道我們一線的醫師，面對隨時可能碰到的染疫的病患，是要冒著生命危險。不要提醫生連勞基法的保障都沒有，財團的大老闆可以隨時叫醫師滾蛋。」

▼江守山。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

▲江守山不滿陳時中拒普篩的原因，痛批「醫生的命不是命」。（圖／截自江守山醫師粉專）

江守山不滿指出，現在消防隊員已經有避險權，火場太過危險可以不進入，但偏偏醫師遇到危險疫情卻不能臨陣脫逃。「這時候再想起當初指揮中心說非常感謝全國的醫療人員，覺得格外的諷刺。」他怒斥種種事情就說明醫師是個爛行業，不曉得以後還有沒有人願意讀醫學系，「希望台灣最後不要只剩下『救醜不救命』的美容科醫師。」

對於陳時中受訪時講的話，胸腔重症醫師蘇一峰也在自己臉書上貼出梗圖回應，他認為，在健保制度下，台灣的醫師們淪為「醫奴」，但卻也是如此，才讓台灣沒有受疫情大流行，「不知道是該哭還是該笑」。他也指出，醫界有一個笑話，「台灣的醫師不是一無所有，因為還有生命」，至少陳時中說出了實話。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／北北基11縣市大雨特報！颱風逼近　外圍環流掃雨彈
蘭嶼撿到「飄怪香黑石」！他回家一看冒香汁　價值600萬
快訊／巴威颱風生成　10:30發布海上警報
快訊／第8號颱風巴威生成！今晚挾雨彈灌台　再「增胖」恐海陸警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北北基等11縣市大雨特報！颱風逼近⋯外圍環流掃雨彈來台

媽傳長輩圖「老鼠吃米」勸努力！她用超強數學邏輯破解：可躺著吃幹嘛出去

趁暑假玩遍全台！學生族「花900元爽搭火車」　衝富岡賞蒸汽火車王

「看病比篩檢便宜」陳時中拒普篩！江守山怒轟：醫生的命也是命

快訊／第8號颱風「巴威」生成！氣象局10:30發布海上警報

快訊／第8號颱風巴威生成！今晚挾雨彈灌台　再「增胖」恐海陸警齊發

快訊／陳時中親上火線！指揮中心臨時記者會下午2時召開

狗狗皮膚病盛行率全球10%！　專家用「紫蘇」研發保健品

熱帶性低氣壓來襲「影響風浪」　宜蘭龜山島22日緊急封島1天

豪雨大小落石擋路！男子冒雨搬除「五千人讚爆」…身分曝光是原住民職業軍人

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

BL劇男神卞慶華DIY片外流「謝忻也看過」　自認「被誘騙」：像好朋友這樣的聊天...

稱邀到小英總統的靈？信徒狂拜　「聖皇新天公」影片瘋傳網全看傻

快訊／北北基等11縣市大雨特報！颱風逼近⋯外圍環流掃雨彈來台

媽傳長輩圖「老鼠吃米」勸努力！她用超強數學邏輯破解：可躺著吃幹嘛出去

趁暑假玩遍全台！學生族「花900元爽搭火車」　衝富岡賞蒸汽火車王

「看病比篩檢便宜」陳時中拒普篩！江守山怒轟：醫生的命也是命

快訊／第8號颱風「巴威」生成！氣象局10:30發布海上警報

快訊／第8號颱風巴威生成！今晚挾雨彈灌台　再「增胖」恐海陸警齊發

快訊／陳時中親上火線！指揮中心臨時記者會下午2時召開

狗狗皮膚病盛行率全球10%！　專家用「紫蘇」研發保健品

熱帶性低氣壓來襲「影響風浪」　宜蘭龜山島22日緊急封島1天

豪雨大小落石擋路！男子冒雨搬除「五千人讚爆」…身分曝光是原住民職業軍人

快訊／北北基等11縣市大雨特報！颱風逼近⋯外圍環流掃雨彈來台

傳馬回鍋接國民黨主席　吳敦義挺：馬英九年華正勝！

孫安佐爆復合阿乃！　「PO出親密照放閃」甜喊：你很棒…分手8個月追回她

洋基惡夢再起！又添3傷兵　已10名主力進傷兵名單

福斯「Golf R性能旅行車」首度被抓包　315匹預約明年見！

媽傳長輩圖「老鼠吃米」勸努力！她用超強數學邏輯破解：可躺著吃幹嘛出去

倒數計時快卡位！「大稻埕愛你愛你煙火」6大拍攝點懶人包

1萬元上下的七夕精品禮物清單！狗狗飾品超萌、手機套什麼型號都能用

趁暑假玩遍全台！學生族「花900元爽搭火車」　衝富岡賞蒸汽火車王

肉餡飽滿還加邪惡甜醬！彰化排隊炸肉圓　清甜豆腐湯只要15元

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

準颱風「巴威」近距離北上！週六這區防「豪雨彈」

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

巴威颱風最快今生成防豪雨彈！　發警報機率曝

熱低壓最快周六成強颱　不排除海警

汽燃費抽獎400位得獎名單出爐

撿到飄怪香黑石會「冒香汁」　價值高達600萬

巴威最快今生成將快速增強　颱風尾甩雨「連下一整周」

颱風巴威生成！今晚離台最近

硬闖小琉球禁地！外景潛水員七孔流血

又要有新颱風！巴威最快周六生成

萬人檢測傳千分之二陽性　彰化8/25公布

不只彰化？指揮中心急查全台採檢情況　結果出爐

更多熱門

相關新聞

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

彰化縣衛生局篩檢出無症狀確診，被指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，衛生局長葉彥伯21日出面數度哽咽表示，以後一定會照部長指示做相關報告程序。對此，台師大政研所教授范世平提出9點看法表示，「看到葉彥伯的眼淚，讓我感到更憤怒…這種偽善與辯解更令人憤怒，葉彥伯竟然還掉眼淚想獲得社會同情，實在可惡。」

國民黨14縣市擬聯合實施入境普篩　「裝睡政府叫不醒」

國民黨14縣市擬聯合實施入境普篩　「裝睡政府叫不醒」

萬人檢測傳千分之二陽性　彰化8/25公布

萬人檢測傳千分之二陽性　彰化8/25公布

陳時中調查彰化衛生局　負面聲量創新高

陳時中調查彰化衛生局　負面聲量創新高

彰化私篩　醫：亂槍打鳥非精準篩檢

彰化私篩　醫：亂槍打鳥非精準篩檢

關鍵字：

普篩醫護人員看診試劑陳時中江守山

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

準颱風「巴威」近距離北上！週六這區防「豪雨彈」

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面