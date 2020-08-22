「看病比篩檢便宜」陳時中拒普篩！江守山怒轟：醫生的命也是命

▲指揮官陳時中多次受訪時堅決拒絕普篩。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

近日全台焦點莫過於「彰化」！因為篩檢居家檢疫中的無症狀個案，遭指揮中心下令政風處調查，引起軒然大波，進而讓普篩話題再次浮上檯面。指揮官陳時中日前指出，台灣民眾有症狀都會就診，等於第一線醫療人員幫大家普篩，加上看診比篩檢便宜，認為無普篩需要。對此，腎臟科名醫江守山怒嗆陳時中「醫生的命也是命」。

台灣究竟要不要普篩吵不停！陳時中日前受訪時表示，「台灣其實是透過醫療人員幫大家普篩，因為台灣有症狀的人幾乎都會去看病；而這些病患必定會經過第一線的人員去診斷，選出有可能性的去篩選」，加上台灣看醫生比篩檢便宜很多，所以我們國家力量有辦法去做這道防護。

請繼續往下閱讀...

陳時中再指，台灣人愛看病、健保普及性又高、第一線的醫療人員又肯負責，自己對於醫療界非常自豪，第一條防線非常強，世界各國都難以學習。

腎臟科醫師江守山18日在粉專開炮「醫生的命也是命！」痛批原來醫療系統的大家長拒絕入境全篩的原因，是因為醫師看診費用較便宜、試劑比較貴，「部長知不知道我們一線的醫師，面對隨時可能碰到的染疫的病患，是要冒著生命危險。不要提醫生連勞基法的保障都沒有，財團的大老闆可以隨時叫醫師滾蛋。」

▲江守山不滿陳時中拒普篩的原因，痛批「醫生的命不是命」。（圖／截自江守山醫師粉專）

江守山不滿指出，現在消防隊員已經有避險權，火場太過危險可以不進入，但偏偏醫師遇到危險疫情卻不能臨陣脫逃。「這時候再想起當初指揮中心說非常感謝全國的醫療人員，覺得格外的諷刺。」他怒斥種種事情就說明醫師是個爛行業，不曉得以後還有沒有人願意讀醫學系，「希望台灣最後不要只剩下『救醜不救命』的美容科醫師。」

對於陳時中受訪時講的話，胸腔重症醫師蘇一峰也在自己臉書上貼出梗圖回應，他認為，在健保制度下，台灣的醫師們淪為「醫奴」，但卻也是如此，才讓台灣沒有受疫情大流行，「不知道是該哭還是該笑」。他也指出，醫界有一個笑話，「台灣的醫師不是一無所有，因為還有生命」，至少陳時中說出了實話。