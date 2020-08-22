國民黨14縣市擬聯合實施入境普篩　「共同守住台灣！裝睡政府叫不醒」

▲指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻被指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發軒然大波。對此，國民黨前副祕書長張雅屏喊話，由國民黨執政14縣市實施聯合普篩，「『裝睡的政府』叫不醒的！聯合各縣市從政同志，共同守住台灣的防疫線，才是要做的事！」對此，國民黨副祕書長李彥秀表示，黨中央已在考慮此事。

「入境普篩，中央不做地方做！」張雅屏20日在「屏心而論」臉書說，支持新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美，國民黨執政縣市大家一起來，「過去，民進黨地方政府包圍中央；現在，民進黨中央暴圍地方。沒事呈時，中央地方一條心，聯合防疫！有事呈時，中央要來查地方，防疫不周！這就是執政黨政府的防疫策略！」

▼對於無症狀採檢爭議，彰化縣衛生局長葉彥伯21日出面數度哽咽，強調未來會改進，「但重來我還是會做」。（圖／彰化縣政府）

張雅屏呼籲，國民黨地方縣市長們不用客氣了，依法行政入境普篩，中央不做地方做，彰化縣政府也幾乎在做了；黨中央不用開記者會「狗吠火車」了，「『裝睡的政府』叫不醒的！聯合各縣市從政同志，共同守住台灣的防疫線，才是要做的事！」

張雅屏表示，地方政府實施入境普篩，是根據《傳染病防治法》第2、5、16、35、36、37、43、48、57、58、59、60條規定辦理。對此，《中國時報》報導，李彥秀認為，「多做不會錯」，黨中央已在考慮此事，正在了解執政的14縣市檢驗量能是否足夠。

▼張雅屏呼籲，國民黨地方縣市長們不用客氣了，依法行政入境普篩。（圖／資料照／記者徐政璿攝）

▼張雅屏臉書發文。（圖／翻攝「屏心而論」臉書）