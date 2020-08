解放軍潛艦「進出坑道」衛星照曝光　張競分析技術關鍵

▲解放軍在海南島建造多處海軍基地 。(圖/翻攝自微博)

記者林彥臣/綜合報導

美國日前公佈了解放軍「三亞潛艦基地」的衛星空拍照,引發許多軍事迷的討論,前中權艦長、中華戰略學會研究員張競,就從照片中分析了相關的技術關鍵。

張競臉書貼文提供圖示說明表示,為何解放軍這艘潛艦進出掩體坑道時,拖船不是採取傍拖towing alongside或是alongside towing作業?其實照片顯示拖駁位置是協助無動力船舶進出船塢、坑道、船閘與運河等狹窄水道之標準拖帶方式。

張競圖解說明指出,最後兩張是進塢與出塢之拖帶法;顯然當日流向很明顯,流速亦顯著影響潛艦姿態與船位,只要具有基本船藝與拖帶船藝概念,看圖就可理解拖駁為何是以如此方式作業。

至於為什麼明明知道衛星會通過照相,為何還要在此時進出坑道?張競表示,去查潮汐表就可以獲知答案。至於是進還是出呢?看看拖帶纜與帶纜艇是否現身,大概就猜得到囉!

至於進入坑道有何意義?張競建議,可以去找找港內是否有協助吊掛導彈發射筒之起重機浮臺,「我想大家就能猜出來些線索」,儘管不是戰略導彈潛艦,但仍有必須藉由吊掛裝卸之需求。

►變身小女人的香氣

Submarine spotted going into Yulin Naval Base’s bunker. Type 093? 110m length, 11m beam. Not sure what surface vessels are. @CovertShores @duandang pic.twitter.com/rddoSpUOyv