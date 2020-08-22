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解放軍潛艦「進出坑道」衛星照曝光　張競分析技術關鍵

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▲解放軍在海南島建造多處海軍基地 。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍在海南島建造多處海軍基地 。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／綜合報導

美國日前公佈了解放軍「三亞潛艦基地」的衛星空拍照，引發許多軍事迷的討論，前中權艦長、中華戰略學會研究員張競，就從照片中分析了相關的技術關鍵。

張競臉書貼文提供圖示說明表示，為何解放軍這艘潛艦進出掩體坑道時，拖船不是採取傍拖towing alongside或是alongside towing作業？其實照片顯示拖駁位置是協助無動力船舶進出船塢、坑道、船閘與運河等狹窄水道之標準拖帶方式。

張競圖解說明指出，最後兩張是進塢與出塢之拖帶法；顯然當日流向很明顯，流速亦顯著影響潛艦姿態與船位，只要具有基本船藝與拖帶船藝概念，看圖就可理解拖駁為何是以如此方式作業。

至於為什麼明明知道衛星會通過照相，為何還要在此時進出坑道？張競表示，去查潮汐表就可以獲知答案。至於是進還是出呢？看看拖帶纜與帶纜艇是否現身，大概就猜得到囉！

至於進入坑道有何意義？張競建議，可以去找找港內是否有協助吊掛導彈發射筒之起重機浮臺，「我想大家就能猜出來些線索」，儘管不是戰略導彈潛艦，但仍有必須藉由吊掛裝卸之需求。

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