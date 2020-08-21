美計畫在亞洲部署中導！陸外交部嗆「在家門口挑釁」：將採必要反制

▲美國海軍導彈驅逐艦「約翰·S·馬侃」號（USS John S. McCain）（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中美關係緊張，美國官員日前披露，為應對中國核武的威脅，目前正計畫在亞洲盟國部署中程導彈，並形容這是「絕對必要的防衛力量」。對此，中國外交部發言人趙立堅今（21）日表示，美方頻頻在中國「家門口」挑釁，中方對此非常不滿，若美方一意孤行，將採取必要反制措施。

趙立堅指出，美國尋求在亞太部署中程導彈，與他們近年來不斷擴大亞太軍事存在、推行所謂「印太戰略」一脈相承，是其固守冷戰思維的典型表現。

針對美方的言論，趙立堅回應稱，這嚴重損害世界和地區的和平與安全，衝擊國際軍控與裁軍進程，削弱大國間互信，破壞全球戰略穩定，是損人不利己的行為。

「中方堅決反對美國在亞太地區部署陸基中導，對美方頻頻向中國周邊國家施壓、公開在中國『家門口』挑釁表示強烈不滿。」趙立堅敦促美方順應歷史潮流，多做有利於世界和地區和平穩定的事，而不是相反。

最後，趙立堅警告，如果美方一意孤行，中方將採取必要的反制措施，堅定維護自身的安全利益，同時呼籲亞太地區國家清醒認識美方此舉的真實目的和嚴重後果，不要為美國火中取栗。

事實上，美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）表示，美國希望能與在亞洲的盟國進行會談，討論中國核建設對他們所構成的直接威脅，而中程導彈技術正是「絕對必要的防衛力量」。

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