台灣獨立記者投書《外交政策》：台灣有炫目的美式武器　彈藥卻長期短缺

▲獨立記者投書指出，國軍的後勤薄弱，彈藥缺乏。圖為CM11勇虎式戰車。(圖／取自陸軍官網)

記者林彥臣／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）日前發布對台出售6.2億美元（約182億台幣）的愛國者三型飛彈延壽案，是台美雙方最新的軍售合作案，但是台灣的獨立記者黃柏彰（PAUL HUANG）投書《外交政策》表示，政客用納稅人稅金購買炫目的美式武器，但實際上軍隊的後勤卻面臨糟糕的狀況，甚至面臨彈藥短缺的窘境。

投書內容指出，陸軍269旅黃姓中尉排長今年4月在營區內上吊自殺，他的母親聲稱，兒子生前遭到上級長官欺壓，被迫自掏腰包購買工具和維修零件，陸軍在事發之後檢查倉庫，發現短缺31項物品，但更糟糕的是，269旅不是後備部隊，而是戰爭時防衛首都台北的主力部隊之一，如果269旅都這麼糟糕，那台灣其他的部隊呢？

台灣的國防部沒有正式表示，有多少主戰武器處於「可執行任務狀態」，而是在每年的漢光演習中，簡單地假設其部隊的人員戰鬥力達到90%，裝備至少85%為可執行任務狀態。

▲退役上校認為，軍中捏造數字情況相當普遍，只想用軍容壯盛的樣子，去取悅政客。（圖／達志影像／美聯社）

一位退役的黃姓上校接受《外交政策》訪問說，這些數字是毫無價值的，沒有任何現實的依據，國軍很可能不知道有多少戰車或火砲具備執行任務的能力，即使是最底層的士兵，捏造數字也是很常見的，這樣長官就可以呈現出軍容壯盛的樣子，以取悅高層和政客。

在台灣的網絡社群上，不乏自稱是退伍軍人的網友，抱怨曾在後勤和軍械庫工作的慘痛經驗，不僅詳述自掏腰包購買零件的經過，還有被迫偽造維修日誌等文件，想檢查人員隱瞞剩餘料件、草率的維修應付檢查任務，或者竊取其他零件應付檢查。

《外交政策》訪問一位長期在後勤部隊服役的士官，他附和當中許多說法，例如悍馬車和雲豹甲車妥善率還不錯，大概還有90%，但是維護不良的部建，例如悍馬車的車軸，往在路上跑個50公里就會分解，履帶車輛才是真正的噩夢，他估計大約50％的坦克和自走砲處於可運行狀態，但是具備運行能力的車輛，不保證具有火炮的功能，彈藥、燃料和野戰維修資源也幾乎長期短缺。

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