再發航行警告！解放軍未來5天進行「大型實彈射擊」演習...範圍全曝光

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

中共解放軍先前才透露，近日會在台海及南北兩端「連續組織實戰化演練」，13日就發布了台州白沙島附近海域的航行警告，今（21）日又宣告未來5天會進行「大型實彈射擊」演習，範圍也隨之曝光。

綜合陸媒報導，解放軍將在22日至26日，於青島至連雲港以東海域組織「大型實彈射擊」演習，為了確保安全，今（21）日特別發布航行警告。解放軍22日12時至26日12時，禁止任何船舶駛入以下5點連線圍成的水域內：

（1）北緯35度55分00秒，東經119度55分00秒

（2）北緯35度55分00秒，東經123度00分00秒

（3）北緯34度30分00秒，東經123度00分00秒

（4）北緯34度30分00秒，東經120度40分00秒

（5）北緯35度30分00秒，東經119度55分00秒

▲解放軍又發布航行警告。（圖／翻攝微博）



事實上，張春暉空軍大校13日才表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

張春暉續指，因此近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在「台灣海峽」及「南北兩端」連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力，「部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）



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