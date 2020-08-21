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欣桃天然氣捐贈復巴　新任總經理簡土善落實企業公益

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▲「欣桃」捐贈復巴

▲欣桃天然氣新任總經理簡土善(右二)甫上任，捐贈復巴回饋桃園做公益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「欣桃天然氣公司」總經理簡士善甫上任，21日偕同公司董事長任季男、副董事長簡征潭等多名董監事，於市府捐贈1輛市價近200萬元的復康巴士給社會局，由市長鄭文燦代表接受。鄭文燦指出，桃園升格前僅90輛復巴，近年來透過募捐增至180輛，希望未來能到達200輛，服務更多的身障朋友。

鄭市長也說，為維持良好車況，確保乘客安全，復巴使用年限滿8年須進行汰換，感謝欣桃天然氣公司捐贈市價近200萬元的自排平頂復康巴士，未來將投入南桃園地區的復巴汰換作業；截至2021年底，預估須汰換的復巴約10輛，呼籲善心企業及公益團體一同共襄盛舉。▲「欣桃」捐贈復巴

▲「欣桃」捐贈復巴回饋桃園做公益。（圖／市府提供）

欣桃天然氣公司不久前召開董事會，票選新任總經理由任職該公司20年的簡士善，在18席董事中拿下16席董事支持，出任欣桃總經理要職，而這也是簡士善上任後，回饋社會的第一個公益捐贈行動。據了解，現年45歲的簡士善是欣桃前董事長簡欣哲的孫子，不過，其總經理職務並非空降，而是憑其由基層的資訊組工程師、主任、南營部工程組組長、南營部工務處組長、經理等職務，一步一腳印、認真務實的行事作風獲得公司重用。▲「欣桃」捐贈復巴

欣桃公司董事長任季男表示，桃園近年來發展腳步愈來愈快，欣桃天然氣公司也順利成長至全國第二大的天然氣公司，為了回饋鄉里、善盡企業社會責任，欣桃除了持續捐贈善款給需要的公益機構，也響應市府復巴汰換作業，特別挑選品質最好、自排設計的復巴捐贈予市府，希望讓身障朋友乘坐時更加舒適。未來欣桃公司也將持續投入公益活動，希望促進地方發展、服務更多市民朋友。包括市府社會局副局長劉思遠、欣桃公司董事長任季男、副董事長簡征潭、常駐監察人李雪嬌、總經理簡士善、副總經理邱建德等均一同出席活動

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