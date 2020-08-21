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國防部動支15.1億升級E-2K預警機　解放軍殲20將無所遁形

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▲▼彰化戰備道起降實兵操演，各式戰機，F16、IDF、幻象2000、E-2k。（圖／記者呂佳賢攝）

▲E-2K預警機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

美國對台各項軍售案，過去大多只會注意到戰機、飛彈、軍艦、戰車等火力強大的武器，不過在行政院編列的110年度國防部主管預算中，國防部已動支15.1億的經費，由美國為台灣空軍現役的6架E-2K預警機進行系統升級，完成之後將達到美軍現役航空母艦E-2D艦載預警機同等級性能，在台灣E-2D預警機的監控下，解放軍的殲20匿蹤戰機將無所遁形。

行政院會13日通過110年度中央政府總預算案，根據主計總處資料，國防部主管歲出編列3668億元，比109年度增加156億元，約增4.4%。若再加計新式戰機採購特別預算290億元，合共3958億元，較109年度相同基礎增加396億元，約增11.1%。

軍方官員證實，我國空軍現役的6架E-2K預警機，將分批送回美國進行系統升級，平均一架的升級經費為2億5186萬元，總金額為15億1116萬元。本次的系統升級是美軍現役E-2D艦載預警機的性能等級，目前包括福特號、雷根號等美國各航空母艦的主力艦載預警機，都是E-2D AHE（Advanced Hawkeye）級別。

軍方指出，E-2D與我國現役E-2K預警機最大的不同在於，E-2D機載的圓盤狀雷達更換為AN/APY-9雷達，雷達的探測及掃描範圍大增，550里範圍內的飛行器、350公里範圍內巡防艦大小的船艦皆在掌握範圍之內，且有能力掌握共軍的殲20、殲31等匿蹤戰機。

據了解，1架全新生產的E-2D AHE（Advanced Hawkeye）價格十分昂貴，曾有美方人員估算，相當約等於4架F35戰機的生產成本，台灣此次則是以現役預警機進行性能與系統升級。

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