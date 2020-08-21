國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

▲影片由軍聞社提供

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸今年多次派軍機、軍艦擾台，次數已達歷年最高，甚至還曾揚言要在台灣上空軍演。面對共軍挑釁，國防部特別拍攝1分19秒影片反擊，並強調國軍必定迫使敵犯台失敗，有信心守衛中華民國。

「國軍從不挑釁、但也決不示弱！絕對不要輕忽我們捍衛中華民國的決心！」臉書「國防部發言人」20日晚間發布影片，並表示，最蠻橫的國家莫過輕易挑起戰端，最無知的政府則陷人民於戰火之中。

▲國防部發布1分19秒影片反擊共軍挑釁。（圖／翻攝自軍聞社影片畫面）

國防部指出，面對中共一次又一次的挑釁與恫嚇，只有讓國人更加地緊密團結，認清中共窮兵黷武的本質，既不尊重民意，且動輒訴諸戰爭的威懾行徑，終將適得其反，並已引起台灣人民的憤怒與反感，重傷海峽兩岸的和平穩定。

國防部也強調，「國軍捍衛國家主權、守護民主，有信心、也有能力確保國家的安全！國軍就是國家最重要的穩定力量，也是軍人用生命盡忠的終身職志」。

另外，在1分19秒的影片中，國防部也寫道，「好戰必亡，忘戰必危，我們不挑釁、不示弱，我們絕對有能力與信心，捍衛這個我們所愛的土地。我們展現的自信，來自於平時從嚴從難的訓練，守護家園，是國軍最堅定的信念，和平靠國防，國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退，仗在哪裡打，就在哪裡訓。我們已經做好萬全的準備，必定迫使敵犯台失敗，守衛中華民國，我們有信心。」