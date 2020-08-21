　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片由軍聞社提供

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸今年多次派軍機、軍艦擾台，次數已達歷年最高，甚至還曾揚言要在台灣上空軍演。面對共軍挑釁，國防部特別拍攝1分19秒影片反擊，並強調國軍必定迫使敵犯台失敗，有信心守衛中華民國。

「國軍從不挑釁、但也決不示弱！絕對不要輕忽我們捍衛中華民國的決心！」臉書「國防部發言人」20日晚間發布影片，並表示，最蠻橫的國家莫過輕易挑起戰端，最無知的政府則陷人民於戰火之中。

▲國防部發布1分19秒影片反擊共軍挑釁。（圖／翻攝自軍聞社影片畫面）

▲國防部發布1分19秒影片反擊共軍挑釁。（圖／翻攝自軍聞社影片畫面）

國防部指出，面對中共一次又一次的挑釁與恫嚇，只有讓國人更加地緊密團結，認清中共窮兵黷武的本質，既不尊重民意，且動輒訴諸戰爭的威懾行徑，終將適得其反，並已引起台灣人民的憤怒與反感，重傷海峽兩岸的和平穩定。

國防部也強調，「國軍捍衛國家主權、守護民主，有信心、也有能力確保國家的安全！國軍就是國家最重要的穩定力量，也是軍人用生命盡忠的終身職志」。

另外，在1分19秒的影片中，國防部也寫道，「好戰必亡，忘戰必危，我們不挑釁、不示弱，我們絕對有能力與信心，捍衛這個我們所愛的土地。我們展現的自信，來自於平時從嚴從難的訓練，守護家園，是國軍最堅定的信念，和平靠國防，國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退，仗在哪裡打，就在哪裡訓。我們已經做好萬全的準備，必定迫使敵犯台失敗，守衛中華民國，我們有信心。」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
父曾勸女兒「這人不要嫁」婚後真有小三　她搭絕命飛車慘死老公手
痛噴4000元電費！她求換變頻冷氣「房東已讀沒回」結局羨炸5
快訊／新北金山副所長執勤中昏迷　話講一半突倒地送醫搶救
快訊／伍佰出意外「左腳壓到扭曲骨折」　演唱會宣布延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

DPP台東黨部夜市擺攤　要幫民眾按摩還送氣球

金山小編猝死案11人審查小組成立　10天內召開首次會議

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

黨內拱侯盧組合參戰2024？　侯友宜：全心全意做好新北市長

郝柏村追思會823在北市府舉辦　國民黨歷任主席齊聚緬懷

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯文哲：年資到可領月退也不需要教職

游錫堃喊話立院提早開議　首次朝野協商討論修憲委員會

陳佩琪稱有「琪粉」　柯文哲：她的最大粉絲只有我一個

國民黨要求速成立「司法精神病院」　怒轟弒母判無罪不符社會期待

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

DPP台東黨部夜市擺攤　要幫民眾按摩還送氣球

金山小編猝死案11人審查小組成立　10天內召開首次會議

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

黨內拱侯盧組合參戰2024？　侯友宜：全心全意做好新北市長

郝柏村追思會823在北市府舉辦　國民黨歷任主席齊聚緬懷

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯文哲：年資到可領月退也不需要教職

游錫堃喊話立院提早開議　首次朝野協商討論修憲委員會

陳佩琪稱有「琪粉」　柯文哲：她的最大粉絲只有我一個

國民黨要求速成立「司法精神病院」　怒轟弒母判無罪不符社會期待

華春瑩邀到訪新疆　蓬佩奧：作秀「中共導遊團」不值一提！

規避資產外移限制？過去一年近1.5兆加密貨幣流出中國

精品口罩再添一！BURBERRY「格紋口罩」價格曝光　入手還能做公益

Gail交120字作文功課「中文筆跡」難得曝光！　全網驚嘆：比我美太多了

陳喬恩深夜視訊…富二代男友警告不准上傳！　她照樣PO網「恩愛畫面全曝光」

Google 試圖整合旗下視訊軟體　Duo 將與 Meet 合併

耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

快訊／台中正德醫院工人「右小腿到膝蓋」被工程車輾過！　無呼吸心跳搶救中

《看臉時代》作家確診「高燒喪失味、嗅覺」：死也要畫出完結

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

政治熱門新聞

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

發5000三倍券？　政院：目前沒有考慮

傳民視超正女記者將出任高市原民會主委！

阿布斯確定出任　高市原民會主委

陳建仁：3狀況會嚴重失真

即／陳其邁今晚公布3副市長人選

陳時中動怒原因曝光　沈富雄六點分析：手段拙劣！

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯P：年資到可領月退

當精神領袖遭嘲弄　陳佩琪怨：難道我如此不堪又不識大體？

蔡英文挺陳時中　曝「不普篩」原因

陳其邁以準市長身份進市府！證實小內閣有亮點

韓國瑜20金句重現　站台脫口「吃鵝蛋」

86折IKEA家具？全台近40人遭詐騙

更多熱門

相關新聞

影／國防部FB深夜發文：有能力捍衛中華民國

影／國防部FB深夜發文：有能力捍衛中華民國

台海情勢越趨緊張，但國防部今（20）日深夜發文強調，最蠻橫的國家莫過輕易挑起戰端，最無知的政府則陷人民於戰火之中，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權，「絕對不要輕忽我們捍衛中華民國的決心！」

海巡署：東沙島每週一航班往返供官兵休假　每次僅停留30分鐘

海巡署：東沙島每週一航班往返供官兵休假　每次僅停留30分鐘

東沙考察挨批　陳玉珍：台海都危險

東沙考察挨批　陳玉珍：台海都危險

F-16戰機全戰力掛彈升空？　真相是在拍月曆

F-16戰機全戰力掛彈升空？　真相是在拍月曆

共軍與藥廠研發！中國首支新冠疫苗獲專利

共軍與藥廠研發！中國首支新冠疫苗獲專利

關鍵字：

國軍軍聞社共軍國防部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面